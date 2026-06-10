Польша категорически против передачи Украине денег на оружие: Варшава шокировала причину

Страны Европейского Союза пока не могут прийти к согласию по поводу судьбы 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые были разблокированы Венгрией. Германия выступает за то, чтобы эти средства полностью поступили в Украину, тогда как Польша настаивает на возвращении собственных расходов в полном объеме, сообщает RMF FM.

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Напомним, что общая сумма вкладов стран ЕС в фонд составляет 43 млрд. евро, а потенциальное возмещение для доноров могло бы составить до 13,5 млрд. евро.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила компромисс: вернуть странам лишь 10% затраченных средств, а остальное направить на обучение украинских военных и совместные закупки вооружения. Однако Варшава категорически отвергла эту идею.

"Эти деньги – это наши деньги", — заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, Польша уже передала Украине вооружение на сумму почти 2 млрд злотых (около 450 млн евро) и настаивает на полном возмещении. Польские дипломаты отмечают, что страны, которые первыми оказывали помощь, как Польша или Словакия, не готовы соглашаться на уменьшение компенсаций, тогда как присоединившиеся позже государства, в частности Германия, поддерживают снижение выплат.

Схожую позицию занимает Словакия, которая также требовала возврата расходов в полном объеме.

Германия предлагает направить все разблокированные средства в поддержку Украины. Заместитель министра обороны ФРГ Себастиан Гартманн отметил встречу министров обороны ЕС в Никосии, что Европейский фонд мира был создан как механизм солидарности.

Берлин подчеркивает, что в этом году Германия потратит на Украину 11,5 млрд евро, поэтому возврат нескольких сотен миллионов евро не будет иметь существенного значения. Схожие позиции придерживаются скандинавские страны и Франция.

Портал "Комментарии" уже писал, что уже во время летных испытаний Украина может запускать баллистическую ракету FP-9 в глубокий тыл России. Такую оценку дал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире программы Фабрика новостей.