Когда Россия нанесет новый массированный удар: в Воздушных силах жестко прокомментировали слухи

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал возможность новых массированных ударов России и развеял некоторые слухи, которые ходят в медиа. В эфире телемарафона он отметил, что не все сообщения, в том числе из разных Телеграмм-каналов, являются надежными источниками информации.

Фото: из открытых источников

"Не хочу никого критиковать — у каждого канала есть собственная аудитория и стиль подачи информации. Некоторые могут свободно использовать громкие слова или сенсационные заголовки. Однако мы всегда ориентируемся на официальные источники", – объяснил Игнат.

Он напомнил, что государство имеет отлаженную систему информирования населения в случае реальной угрозы. Сообщения поступают через Воздушные силы, Генеральный штаб и самого Президента Украины, что позволяет гражданам своевременно получать проверенную информацию.

Что касается оценки подготовки противника, представитель ПС подчеркнул, что контроль ведется постоянно. Каждый вечер военное руководство получает обновленную картину потенциальных рисков и признаков подготовки к массированному удару.

Основные факторы, свидетельствующие о подготовке атаки:

· оснащение стратегической авиации РФ крылатыми ракетами;

· фиксация определенных радиопереписок и сигналов подготовки удара;

· активное движение ракетоносителей в Черном море;

· логистическая подготовка и запуск дронов-камикадзе типа "Шахед".

Игнат также отметил, что большие рои дронов "Шахед" используются Россией перед ракетными ударами, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.

"Эти дроны уже стали неотъемлемой частью массированных атак. Во время масштабного удара могут одновременно запускаться баллистические и крылатые ракеты с разных платформ, а также многочисленные Шахеды и их имитаторы, чтобы перегрузить ПВО", — пояснил представитель Воздушных сил.

Портал "Комментарии" уже писал, что страны Европейского Союза пока не могут прийти к согласию относительно судьбы 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые были разблокированы Венгрией. Германия выступает за то, чтобы эти средства полностью поступили в Украину, тогда как Польша настаивает на возвращении собственных расходов в полном объеме, сообщает RMF FM.