Українські бійці завдали удар на мільйони: що втратили росіяни

Оператори ударних безпілотників підрозділу "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищили російську радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ" у Луганській області.

За інформацією військових, комплекс був уражений глибоко за лінією бойового зіткнення. Операцію провели у взаємодії з підрозділами радіоелектронної розвідки Регіонального центру РЕР "Північ", які передали інформацію про район дислокації ворожої техніки.

Після отримання розвідданих українські оператори дронів встановили точні координати розташування радіолокаційної станції та завдали удару за допомогою важких безпілотників-бомберів.

Після першого влучання російські військові намагалися евакуювати техніку. Однак українські бійці відстежили переміщення комплексу. За словами військових, один із пілотів посадив безпілотник на саму РЛС, що дозволило контролювати її переміщення.

Після цього українські оператори завдали повторних ударів, унаслідок яких радіолокаційна станція була повністю знищена.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на фронті все частіше використовують термін "брудне небо" — так військові називають ситуацію, коли повітряний простір над позиціями та дорогами насичений великою кількістю безпілотників.

У таких умовах будь-яке пересування поблизу лінії бойового зіткнення стає надзвичайно небезпечним. Дрони противника постійно контролюють дороги, тому навіть короткі переміщення можуть становити смертельну загрозу. Через це військові змушені чекати на погодні умови, які можуть тимчасово обмежити роботу безпілотників. Йдеться, зокрема, про туман, сильний вітер або інші фактори, що погіршують видимість і ускладнюють керування дронами.

