logo_ukra

BTC/USD

70181

ETH/USD

2050.28

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Українські бійці завдали удар на мільйони: що втратили росіяни
commentss НОВИНИ Всі новини

Українські бійці завдали удар на мільйони: що втратили росіяни

Бійці НГУ знищили російську радіолокаційну станцію «Ястреб-АВ» у Луганській області

12 березня 2026, 01:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Оператори ударних безпілотників підрозділу "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищили російську радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ" у Луганській області.

Українські бійці завдали удар на мільйони: що втратили росіяни

Українські дрони спалили РЛС «Ястреб-АВ»

За інформацією військових, комплекс був уражений глибоко за лінією бойового зіткнення. Операцію провели у взаємодії з підрозділами радіоелектронної розвідки Регіонального центру РЕР "Північ", які передали інформацію про район дислокації ворожої техніки.

Після отримання розвідданих українські оператори дронів встановили точні координати розташування радіолокаційної станції та завдали удару за допомогою важких безпілотників-бомберів.

Після першого влучання російські військові намагалися евакуювати техніку. Однак українські бійці відстежили переміщення комплексу. За словами військових, один із пілотів посадив безпілотник на саму РЛС, що дозволило контролювати її переміщення.

Після цього українські оператори завдали повторних ударів, унаслідок яких радіолокаційна станція була повністю знищена.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на фронті все частіше використовують термін "брудне небо" — так військові називають ситуацію, коли повітряний простір над позиціями та дорогами насичений великою кількістю безпілотників.
У таких умовах будь-яке пересування поблизу лінії бойового зіткнення стає надзвичайно небезпечним. Дрони противника постійно контролюють дороги, тому навіть короткі переміщення можуть становити смертельну загрозу. Через це військові змушені чекати на погодні умови, які можуть тимчасово обмежити роботу безпілотників. Йдеться, зокрема, про туман, сильний вітер або інші фактори, що погіршують видимість і ускладнюють керування дронами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/lasars_group
Теги:

Новини

Всі новини