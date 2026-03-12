logo

BTC/USD

70181

ETH/USD

2050.28

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские бойцы нанесли удар на миллионы: что потеряли россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские бойцы нанесли удар на миллионы: что потеряли россияне

Бойцы НГУ уничтожили российскую радиолокационную станцию «Ястреб-АВ» в Луганской области

12 марта 2026, 01:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Операторы ударных беспилотников подразделения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию 1К148 Ястреб-АВ в Луганской области.

Украинские бойцы нанесли удар на миллионы: что потеряли россияне

Украинские дроны сожгли РЛС «Ястреб-АВ»

По информации военных, комплекс был поражен глубоко по линии боевого столкновения. Операцию провели во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной разведки Регионального центра РЭР "Север", передавших информацию о районе дислокации вражеской техники.

После получения разведданных украинские операторы дронов установили точные координаты расположения радиолокационной станции и нанесли удар с помощью тяжелых беспилотников-бомберов.

После первого попадания русские военные пытались эвакуировать технику. Однако украинские бойцы отследили перемещение комплекса. По словам военных, один из пилотов посадил беспилотник на саму РЛС, что позволило контролировать ее перемещение.

После этого украинские операторы нанесли повторные удары, в результате которых радиолокационная станция была полностью уничтожена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фронте все чаще используют термин "грязное небо" — так военные называют ситуацию, когда воздушное пространство над позициями и дорогами насыщено большим количеством беспилотников.
В таких условиях любое передвижение вблизи линии боевого столкновения становится чрезвычайно опасным. Дроны противника постоянно контролируют дороги, поэтому даже короткие перемещения могут представлять смертельную угрозу. Поэтому военные вынуждены ждать погодные условия, которые могут временно ограничить работу беспилотников. Речь идет, в частности, о тумане, сильном ветре или других факторах, ухудшающих видимость и усложняющих управление дронами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/lasars_group
Теги:

Новости

Все новости