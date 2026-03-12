Украинские бойцы нанесли удар на миллионы: что потеряли россияне

Операторы ударных беспилотников подразделения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию 1К148 Ястреб-АВ в Луганской области.

Украинские дроны сожгли РЛС «Ястреб-АВ»

По информации военных, комплекс был поражен глубоко по линии боевого столкновения. Операцию провели во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной разведки Регионального центра РЭР "Север", передавших информацию о районе дислокации вражеской техники.

После получения разведданных украинские операторы дронов установили точные координаты расположения радиолокационной станции и нанесли удар с помощью тяжелых беспилотников-бомберов.

После первого попадания русские военные пытались эвакуировать технику. Однако украинские бойцы отследили перемещение комплекса. По словам военных, один из пилотов посадил беспилотник на саму РЛС, что позволило контролировать ее перемещение.

После этого украинские операторы нанесли повторные удары, в результате которых радиолокационная станция была полностью уничтожена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фронте все чаще используют термин "грязное небо" — так военные называют ситуацию, когда воздушное пространство над позициями и дорогами насыщено большим количеством беспилотников.

В таких условиях любое передвижение вблизи линии боевого столкновения становится чрезвычайно опасным. Дроны противника постоянно контролируют дороги, поэтому даже короткие перемещения могут представлять смертельную угрозу. Поэтому военные вынуждены ждать погодные условия, которые могут временно ограничить работу беспилотников. Речь идет, в частности, о тумане, сильном ветре или других факторах, ухудшающих видимость и усложняющих управление дронами.

