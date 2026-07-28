Українські балістичні ракети полетять на Москву: розробник назвав орієнтовні дати

Сили оборони України вже найближчими місяцями можуть отримати принципово нові спроможності для ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу ворога. Йдеться про перші бойові пуски новітніх українських балістичних ракет по цілях у Москві, які можуть розпочатися вже цієї осені.

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Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону повідомив співвласник та головний конструктор підприємства Fire Point Денис Штилерман. За словами керівника компанії, яка є одним із провідних оборонних підрядників українського війська, наразі фахівці перебувають на фінальній стадії тестування нового ракетного озброєння. Після завершення серії контрольних запусків зброю одразу передадуть для виконання бойових місій.

"Уже почнуться польоти на територію Росії, — підкреслив розробник, окреслюючи плани використання ракетного арсеналу проти країни-агресорки. — Військові будуть визначати, куди, але, думаю, це будуть відразу якісь значущі цілі".

Водночас Штилерман уточнив, що остаточне розгортання виробництва та передача балістики на озброєння ЗСУ залежатиме від поточних результатів перевірки силової установки.

"Ми заллємо двигун, поставимо його на стенд, проведемо пропалювання і подивимося, як він відпрацює, — деталізував конструктор нюанси технологічного процесу, наголосивши на високих темпах роботи своєї команди. — Якщо будуть якісь неточності, будемо все це фіксити. Але ми робимо все дуже швидко".

Нагадаємо, оборонне підприємство Fire Point відоме серійним виробництвом далекобійних безпілотників-камікадзе FP-1 та крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Створення власної балістики під індексами FP-7 та FP-9 компанія розсекретила у вересні 2025 року, а вже в лютому продемонструвала перші кадри тестового старту молодшої моделі. Відповідно до заявлених характеристик, ракети FP-7 здатні знищувати об'єкти на відстані до 250–300 кілометрів, тоді як потужніша модифікація FP-9 має радіус дії до 850 кілометрів, що повністю покриває столицю РФ.