Москва під прицілом: у Fire Point розповіли про фінальну стадію розробки української балістики

Українські збройові майстри перебувають за крок від початку практичних випробувань власної балістичної ракети безпосередньо по об'єктах на території країни-агресора. Очікується, що бойові тести вітчизняної новинки вглиб Російської Федерації можуть стартувати вже восени 2026 року. Для виходу на цей етап розробникам залишилося лише повністю завершити перевірку силової установки.

Денис Штілерман. Фото з відкритих джерел

Про такі амбітні плани в ексклюзивній розмові з журналістами видання LIGA.net поділився співвласник та очільник конструкторського бюро українського оборонного підприємства Fire Point Денис Штілерман.

Він детально описав послідовність кроків, які відділяють винахід від першого реального бойового застосування. За його словами, одразу після фінальних тестів силового агрегату зброя підніметься у повітря для оцінки її льотних характеристик.

"Щойно ми випробуємо двигун — почнемо льотні випробування", — пояснив головний конструктор компанії Fire Point. Він додав, що перехід до ударів по ворогу відбудеться дуже швидко, як тільки фахівці переконаються у надійності систем керування: "Як тільки побачимо, що ракета керована і виконує задані алгоритмом дії, перейдемо до випробувань на Росії".

Штілерман налаштований вкрай оптимістично щодо часових рамок реалізації цього масштабного військового проєкту. На його думку, чекати практичних результатів залишилося зовсім недовго.

"Думаю, восени ми вже будемо випробовувати наші ракети на Росії", — відверто спрогнозував фахівець під час інтерв'ю.

Розмірковуючи про потенційні об'єкти для ураження, керівник оборонного підприємства дав зрозуміти, що розробники цілять у найважливіші точки ворога. Пріоритетними мішенями стануть російська столиця Москва, а також потужні оборонні заводи окупантів, навіть попри їхній серйозний захист.

Конструктор висловив тверде переконання, що російські протиракетні комплекси виявляться неефективними проти української новинки. Російська протиповітряна оборона просто не має належного практичного досвіду для успішного збиття балістичних цілей. Водночас українські інженери здатні оперативно вдосконалювати свої ракети, щоб вони легко оминали будь-які ворожі заслони.

Варто згадати, що раніше, у березні, Денис Штілерман уже ділився успіхами проєкту FP-7. Тоді він звітував про успішне завершення стадії "гарячого пуску" цієї балістичної ракети, яка здатна долати відстань до 300 кілометрів. Окрім цього, у червні очільник Fire Point заявляв, що Україна технологічно спроможна виготовити навіть власну ядерну зброю, і наразі це питання впирається виключно у відсутність політичної волі керівництва держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спроможність сил оборони України вражати цілі на великій відстані на території Росії серйозно скоригувала розвиток воєнного конфлікту. Про це повідомив Державний секретар США Марко Рубіо, підкресливши вагоме значення ударів по нафтопереробній інфраструктурі та військових позиціях агресора.