Москва под прицелом: в Fire Point рассказали о финальной стадии разработки украинской баллистики

Украинские оружейные мастера находятся в шаге от начала практических испытаний собственной баллистической ракеты непосредственно по объектам на территории страны-агрессора. Ожидается, что боевые тесты отечественной новинки в глубь Российской Федерации могут стартовать уже осенью 2026 года. Для выхода на этот этап разработчикам осталось только полностью завершить проверку силовой установки.

Денис Штилерман. Фото из открытых источников

О таких амбициозных планах в эксклюзивном разговоре с журналистами издания LIGA.net поделился совладелец и руководитель конструкторского бюро украинского оборонного предприятия Fire Point Денис Штилерман.

Он подробно описал последовательность шагов, отделяющих изобретение от первого реального боевого применения. По его словам, сразу после финальных тестов силового агрегата оружие поднимется в воздух для оценки его летных характеристик.

"Только что мы испытаем двигатель – начнем летные испытания", – объяснил главный конструктор компании Fire Point. Он добавил, что переход к ударам по врагу произойдет очень быстро, как только специалисты убедятся в надежности систем управления: "Как только увидим, что ракета управляема и выполняет заданные алгоритмом действия, перейдем к испытаниям в России".

Штилерман настроен крайне оптимистично по поводу временных рамок реализации этого масштабного военного проекта. По его мнению, ждать практических результатов осталось совсем недолго.

"Думаю, осенью мы уже будем испытывать наши ракеты в России", — откровенно спрогнозировал специалист во время интервью.

Размышляя о потенциальных объектах для поражения, руководитель оборонного предприятия дал понять, что разработчики целятся в важнейшие точки врага. Приоритетными мишенями станут российская столица Москва, а также мощные оборонные заводы окупантов, даже несмотря на их серьезную защиту.

Конструктор выразил твердое убеждение, что российские противоракетные комплексы окажутся неэффективными против украинской новинки. Российская противовоздушная оборона просто не имеет должного практического опыта для успешного сбивания баллистических целей. В то же время, украинские инженеры способны оперативно совершенствовать свои ракеты, чтобы они легко обходили любые вражеские заслоны.

Следует упомянуть, что ранее, в марте, Денис Штилерман уже делился успехами проекта FP-7. Тогда он отчитывался об успешном завершении стадии "горячего пуска" этой баллистической ракеты, способной преодолевать расстояние до 300 километров. Кроме этого, в июне глава Fire Point заявлял, что Украина технологически способна изготовить даже собственное ядерное оружие, и этот вопрос упирается исключительно в отсутствие политической воли руководства государства.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что способность сил обороны Украины поражать цели на большом расстоянии на территории России серьезно скорректировала развитие военного конфликта. Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнув важное значение ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и военным позициям агрессора.