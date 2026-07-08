У США вважають, що удари вглиб Росії наближають переговори

Спроможність сил оборони України вражати цілі на великій відстані на території Росії серйозно скоригувала розвиток воєнного конфлікту. Про це повідомив Державний секретар США Марко Рубіо, підкресливши вагоме значення ударів по нафтопереробній інфраструктурі та військових позиціях агресора.

Ілюстративне фото

За оцінкою керівника американського зовнішньополітичного відомства, протиповітряна оборона окупантів уже не здатна повністю закривати власне небо. Рубіо переконаний, що уразливість російського тилу змушує Кремль задуматися, а це згодом здатне відкрити шлях до дипломатичного врегулювання та фіналу бойових дій.

Тим часом позицію щодо далекобійних операцій України висловив і лідер Сполучених Штатів. Попри розуміння всіх ризиків підняття ставок, американський президент бачить у таких діях певний інструмент впливу.

Дональд Трамп зазначив, що подібні атаки є ескалацією. Проте він одразу додав важливу деталь щодо можливих наслідків для дипломатії, резюмувавши: "Але це ескалація, яка може допомогти привести до завершення".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сполучені Штати Америки планують надати Україні ліцензію на власне виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі повідомив американський президент Дональд Трамп, зазначивши, що дізнався про таку можливість із надійних джерел.

Він підкреслив, що американська сторона готова поділитися технологіями та навчити українських фахівців. Трамп упевнений, що попри велику складність цих систем, українці оперативно опанують процес виробництва.

"Ми показуємо, як це робити. Це технічно складна річ, але я думаю, ви швидко впораєтеся", — заявив Трамп. Глава Білого дому також окреслив конкретні терміни для старту співпраці, додавши: "За 2-3 місяці зможемо замовлення розмістити. Ми говорили, що буде ліцензія в Україні, щоб випускати Patriot. Це треба зробити".