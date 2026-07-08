В США считают, что удары в глубь России приближают переговоры

Способность сил обороны Украины поражать цели на большом расстоянии на территории России серьезно скорректировала развитие военного конфликта. Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнув важное значение ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и военным позициям агрессора.

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По оценке руководителя американского внешнеполитического ведомства, противовоздушная оборона окупантов уже не способна полностью закрывать собственное небо. Рубио убежден, что уязвимость российского тыла заставляет Кремль задуматься, а это способно открыть путь к дипломатическому урегулированию и финалу боевых действий.

Между тем, позицию относительно дальнобойных операций Украины высказал и лидер Соединенных Штатов. Несмотря на понимание всех рисков повышения ставок, американский президент видит в таких действиях определенный инструмент влияния.

Дональд Трамп отметил, что подобные атаки являются эскалацией. Однако он добавил важную деталь о возможных последствиях для дипломатии, резюмировав: "Но это эскалация, которая может помочь привести к завершению".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине лицензию на собственное производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре сообщил американский президент Дональд Трамп, отметив, что узнал такую возможность из надежных источников.

Он подчеркнул, что американская сторона готова поделиться технологиями и научить украинских специалистов. Трамп уверен, что, несмотря на большую сложность этих систем, украинцы оперативно овладеют процессом производства.

Мы показываем, как это делать. Это технически сложная вещь, но я думаю, вы быстро справитесь", — заявил Трамп. Глава Белого дома также наметил конкретные сроки для старта сотрудничества, добавив: "За 2-3 месяца сможем заказ разместить. Мы говорили, что будет лицензия на Украину, чтобы выпускать Patriot. Это нужно сделать".