Украинские баллистические ракеты полетят на Москву: разработчик назвал ориентировочные даты

Силы обороны Украины уже в ближайшие месяцы могут получить принципиально новые возможности для поражения стратегических объектов в глубоком тылу врага. Речь идет о первых боевых пусках новейших украинских баллистических ракет по целям в Москве, которые могут начаться уже этой осенью.

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Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил совладелец и главный конструктор предприятия Fire Point Денис Штилерман. По словам руководителя компании, которая является одним из ведущих оборонных подрядчиков украинской армии, специалисты находятся на финальной стадии тестирования нового ракетного вооружения. После завершения серии контрольных запусков оружие сразу будет передано для выполнения боевых миссий.

"Уже начнутся полеты на территорию России, — подчеркнул разработчик, намечая планы использования ракетного арсенала против страны-агрессорки. — Военные будут определять, куда, но, думаю, это будут сразу какие-нибудь значимые цели".

В то же время, Штилерман уточнил, что окончательное развертывание производства и передача баллистики на вооружение ВСУ будет зависеть от текущих результатов проверки силовой установки.

"Мы зальем двигатель, поставим его на стенд, проведем прожигание и посмотрим, как он отработает, — детализировал конструктор нюансы технологического процесса, отметив высокие темпы работы своей команды. — Если будут какие-нибудь неточности, будем все это фиксить. Но мы делаем все очень быстро.

Напомним , оборонное предприятие Fire Point известно серийным производством дальнобойных беспилотников-камикадзе FP-1 и крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Создание собственной баллистики под индексами FP-7 и FP-9 компания рассекретила в сентябре 2025 года, а уже в феврале продемонстрировала первые кадры тестового старта младшей модели. Согласно заявленным характеристикам, ракеты FP-7 способны уничтожать объекты на расстоянии до 250–300 километров, тогда как более мощная модификация FP-9 имеет радиус действия до 850 километров, что полностью покрывает столицу РФ.