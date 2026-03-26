"Українська зброя" може опинитися в іншому місті: США готують страшний удар для Києва

Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу. Причиною такого кроку є стрімке виснаження запасів критично важливих боєприпасів США на тлі загострення конфлікту з Іраном. Інтенсивність бойових дій змушує американське військове керівництво шукати баланс між різними театрами війни та ефективно перерозподіляти ресурси.

Наразі остаточне рішення щодо зміни маршруту постачання ще не ухвалене. Водночас сам факт таких обговорень свідчить про зростаючий тиск на військові ресурси Сполучених Штатів. За інформацією джерел, за менш ніж місяць операцій Центральне командування США здійснило удари по тисячах цілей, що суттєво вплинуло на запаси озброєння.

Серед можливих кандидатів на перенаправлення називають ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони. Йдеться про озброєння, яке закуповувалося партнерами в межах програми НАТО зі списку пріоритетних потреб України. Цей механізм дозволяв забезпечувати Київ необхідною технікою навіть після скорочення прямої військової допомоги з боку США.

У Пентагоні наголошують, що їхнім пріоритетом залишається забезпечення боєздатності як власних сил, так і союзників. Представники відомства утримуються від детальних коментарів щодо можливих змін, підкреслюючи лише загальну готовність підтримувати партнерів у необхідному обсязі.

У НАТО також зазначають, що країни-учасниці продовжують робити внески в програму допомоги Україні, а постачання обладнання триває безперервно. Водночас питання потенційного перегляду маршрутів постачання поки що залишається відкритим і залежить від подальшого розвитку ситуації.

Як вже писали "Коментарі", президент Фінляндії Александр Стубб висловив занепокоєння щодо подальшої долі переговорного процесу між Україною та Росією, який відбувається за участі Сполучених Штатів. На його думку, діалог міг зайти у безвихідь і втратити динаміку. Про це він заявив в інтерв’ю норвезькому виданню VG, про що повідомляє "Європейська правда".