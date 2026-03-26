"Украинское оружие" может оказаться в другом городе: США готовят страшный удар для Киева

Пентагон прорабатывает возможность пересмотра направления поставки вооружения, которое ранее планировалось передать Украине, в пользу Ближнего Востока. Причиной этого является стремительное истощение запасов критически важных боеприпасов США на фоне обострения конфликта с Ираном. Интенсивность боевых действий заставляет американское военное руководство искать баланс между разными театрами войны и эффективно перераспределять ресурсы.

Окончательное решение по изменению маршрута поставки еще не принято. В то же время, сам факт таких обсуждений свидетельствует о растущем давлении на военные ресурсы Соединенных Штатов. По информации источников, за менее чем месяц операций Центральное командование США нанесло удары по тысячам целей, что существенно повлияло на запасы вооружения.

Среди возможных кандидатов на перенаправление называют ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Речь идет о вооружении, которое закупалось партнерами в рамках программы НАТО по списку приоритетных потребностей Украины. Этот механизм позволял снабжать Киев необходимой техникой даже после сокращения прямой военной помощи со стороны США.

В Пентагоне отмечают, что их приоритетом остается обеспечение боеспособности как собственных сил, так и союзников. Представители ведомства воздерживаются от детальных комментариев по поводу возможных изменений, подчеркивая лишь общую готовность поддерживать партнеров в необходимом объеме.

В НАТО также отмечают, что страны-участницы продолжают вносить взносы в программу помощи Украине, а поставки оборудования продолжаются непрерывно. В то же время вопрос потенциального пересмотра маршрутов поставки пока остается открытым и зависит от дальнейшего развития ситуации.

