Мир в Україні став ще більш примарним: озвучено заяву про суцільний крах

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив занепокоєння щодо подальшої долі переговорного процесу між Україною та Росією, який відбувається за участі Сполучених Штатів. На його думку, діалог міг зайти у безвихідь і втратити динаміку. Про це він заявив в інтерв’ю норвезькому виданню VG, про що повідомляє "Європейська правда".

Відомо, що протягом зими відбулося три раунди переговорів за участю представників США, Росії та України, однак інформації про нові зустрічі наразі немає.

Стубб окреслив дві можливі причини такої паузи. "Це може бути пов’язано з війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але зупинка переговорів може бути також пов’язана з тим, що вони зайшли в глухий кут і не можуть просунутися далі", – зазначив він.

Фінський лідер також підкреслив, що американська сторона, ймовірно, вже використала всі доступні дипломатичні інструменти, і тепер ключовим залишається питання територій. Саме воно, за його словами, є головною перепоною для досягнення прогресу.

"Але головна проблема тут у тому, що я не вірю, що Росія прагне миру… Тож найголовніше на майбутнє – це посилити тиск на Росію. Але, на жаль, з огляду на війну в Ірані та рішення американців послабити санкції щодо продажу російської нафти, ситуація розвивається не так, як ми хотіли б", – наголосив Стубб.

Окремо він відзначив зростання ролі європейських країн у підтримці України. За його словами, Європа поступово бере на себе більшу відповідальність і стає важливішим гравцем у цьому процесі.

"У нас принаймні є з чого почати, хоча я не маю відповіді на те, що буде далі. Ми добре розуміємо переговорну тактику росіян, і я вважаю, що українці довіряють європейським країнам, які прагнуть надати їм максимальну підтримку", – підсумував президент Фінляндії.

