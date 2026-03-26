Мир в Украине стал еще более призрачным: озвучено заявление о сплошном крахе

Президент Финляндии Александр Стубб выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой переговорного процесса между Украиной и Россией, который проходит при участии Соединенных Штатов. По его мнению, диалог мог зайти в тупик и потерять динамику. Об этом он заявил в интервью норвежскому изданию VG, о чем сообщает "Европейская правда".

Известно, что в течение зимы состоялось три раунда переговоров с участием представителей США, России и Украины, однако информации о новых встречах пока нет.

Стубб наметил две возможные причины такой паузы. "Это может быть связано с войной в Иране, отвлекающей внимание от войны в Украине. Но остановка переговоров может быть также связана с тем, что они зашли в тупик и не могут продвинуться дальше", — отметил он.

Финский лидер также подчеркнул, что американская сторона, вероятно, уже использовала все доступные дипломатические инструменты и теперь ключевым остается вопрос территорий. Именно оно, по его словам, является главным препятствием для достижения прогресса.

"Но главная проблема здесь в том, что я не верю, что Россия стремится к миру… Поэтому самое главное на будущее – это усилить давление на Россию. Но, к сожалению, учитывая войну в Иране и решение американцев ослабить санкции по продаже российской нефти, ситуация развивается не так, как мы хотели бы", – подчеркнул Ст.

Отдельно он отметил рост роли европейских стран в поддержке Украины. По его словам, Европа постепенно берет на себя большую ответственность и становится более важным игроком в этом процессе.

"У нас по крайней мере есть с чего начать, хотя у меня нет ответа на то, что будет дальше. Мы хорошо понимаем переговорную тактику россиян, и я считаю, что украинцы доверяют европейским странам, которые стремятся оказать им максимальную поддержку", — подытожил президент Финляндии.

