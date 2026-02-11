Українська система Sunray вже проходить випробування – ми будемо мати свій “антидроновий купол”

Україна розробила лазерну систему Sunray, яка може стати частиною майбутнього багаторівневого “антидронового купола” для захисту від російських атак. Про це повідомляє The Atlantic. Журналіст видання Саймон Шустер особисто став свідком тестування прототипу установки.

Зброя, яку не чути: Україна показала лазер, що може зламати дроновий терор РФ

За його описом, система виглядає доволі компактною – вона легко вміщується у багажник автомобіля та зовні нагадує телескоп із кількома камерами. Під час демонстрації оператор встановив установку на даху пікапа посеред поля. Інженер запустив невеликий дрон, який завис на висоті кількох сотень метрів. Лазер автоматично навівся на ціль, і вже за кілька секунд безпілотник спалахнув та впав на землю. Момент ураження, за словами журналіста, виглядав так, ніби апарат вразила “невидима блискавка”.

Sunray не є першим лазерним озброєнням у світі, однак вирізняється відносно невисокою вартістю у своєму класі. Для порівняння, американська система Helios від Lockheed Martin оцінюється приблизно у 150 млн доларів і була встановлена на есмінці ВМС США через чотири роки після початку розробки. Український варіант створили орієнтовно за два роки, витративши на це кілька мільйонів доларів. Розробники планують пропонувати систему за кілька сотень тисяч доларів.

Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров пояснив різницю у темпах і вартості просто: для України це питання виживання, тоді як для багатьох західних компаній – передусім бізнес.

Окрім лазерної установки, українські виробники вже налагодили серійний випуск дрона-перехоплювача P1-Sun, надрукованого на 3D-принтері. За даними розробників, цей апарат знищив понад тисячу цілей, з яких понад 700 – це “Шахеди”. До кінця року такі перехоплювачі планують розгорнути по всій країні для оперативного реагування на сигнали радарів.

У матеріалі The Atlantic підкреслюється, що Україна формує багаторівневу систему протидії безпілотникам. До неї можуть увійти лазерна ППО, дрони-перехоплювачі, вуглепластикові копії російських ракет, а також наземні роботи з кулеметними турелями. Головна мета – захист військових, логістики та цивільного населення від масованих атак російських безпілотників.

