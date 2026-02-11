Украинская система Sunray уже проходит испытание – у нас будет свой “антидроновый купол”

Украина разработала лазерную систему Sunray, которая может стать частью будущего многоуровневого "антидронового купола" для защиты от российских атак. Об этом сообщает The Atlantic. Журналист издания Саймон Шустер лично стал свидетелем тестирования прототипа установки.

Украина не показала лазер, что может сломать дроновый террор РФ

По его описанию, система выглядит достаточно компактной – она легко помещается в багажник автомобиля и напоминает телескоп с несколькими камерами. Во время демонстрации оператор установил установку на крыше пикапа посреди поля. Инженер запустил небольшой дрон, зависший на высоте нескольких сотен метров. Лазер автоматически навелся на цель, и уже через несколько секунд беспилотник вспыхнул и упал на землю. Момент поражения, по словам журналиста, выглядел так, будто аппарат поразила "невидимая молния".

Sunray не является первым лазерным вооружением в мире, но отличается относительно невысокой стоимостью в своем классе. Для сравнения, американская система Helios от Lockheed Martin оценивается примерно в 150 млн. долларов и была установлена на эсминце ВМС США через четыре года после начала разработки. Украинский вариант был создан ориентировочно за два года, потратив на это несколько миллионов долларов. Разработчики планируют предлагать систему за несколько сот тысяч долларов.

Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров объяснил разницу в темпах и стоимости просто: для Украины это вопрос выживания, тогда как для многих западных компаний – прежде всего бизнес.

Кроме лазерной установки, украинские производители уже наладили серийный выпуск дрона-перехватчика P1-Sun, отпечатанного на 3D-принтере. По данным разработчиков, этот аппарат уничтожил более тысячи целей, из которых более 700 – это "Шахеды". До конца года такие перехватчики планируют развернуть по всей стране для оперативного реагирования на радаров.

В материале The Atlantic подчеркивается, что Украина формирует многоуровневую систему противодействия беспилотникам. В нее могут войти лазерные ПВО, дроны-перехватчики, углепластиковые копии российских ракет, а также наземные работы с пулеметными турелями. Главная цель – защита военных, логистики и гражданского населения от массированных атак русских беспилотников.

