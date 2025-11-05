Українська армія переживає серйозну кризу, яка може мати довготривалі наслідки для всього суспільства. Йдеться про велику кількість ампутацій серед військових, але значна частина з них не є прямим наслідком бойових поранень. Як пише The Telegraph, проблему спричиняє неправильне використання простого, але життєво важливого медичного інструменту — джгута.

Українська армія переживає серйозну кризу через неправильне використання джгутів

Як пише The Telegraph, головний військовий хірург України визнає, що до чверті ампутацій трапляються не через поранення, а через помилки у застосуванні турнікетів. Йдеться про ситуації, коли джгути накладають занадто туго або залишають надто довго, що призводить до відмирання тканин і подальшої втрати кінцівки.

Медична доктрина, за якою сьогодні діє українська армія, значною мірою базується на досвіді США та союзників під час воєн в Іраку та Афганістані. Проте, як пояснює колишній військовий лікар ВМС США Ром Стівенс, вона не враховує специфіку нинішньої війни в Україні.

"Коли у 2022 році відбулося повномасштабне російське вторгнення, всі американські інструкції з тактичної допомоги пораненим у бойових діях – або TCCC – були перекладені українською мовою. Але вони були написані для іншої війни", – пояснив Стівенс.

Волонтер-лікар розповідає, що особисто бачив безліч випадків, коли молоді здорові чоловіки втрачали кінцівки через надмірно тривале або неправильне використання джгута. Часто це призводило до ампутації обох ніг чи навіть рук, а згодом до складнощів із протезуванням, адже операції доводилося проводити занадто високо.

Колишній військовий медик британської армії Едді Чалонер попереджає, що масштаби таких ампутацій матимуть глибокі економічні, соціальні та психологічні наслідки для України. За його словами, історія знає чимало випадків, коли ветерани з інвалідністю після великих війн ставали потужною політичною силою.

"Коли держава закликає своїх громадян на захист країни, вона бере на себе моральне зобов’язання піклуватися про них у разі травм чи втрат", — наголошує Чалонер.

