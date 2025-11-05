Украинская армия переживает серьезный кризис, который может иметь длительные последствия для всего общества. Речь идет о большом количестве ампутаций среди военных, но значительная часть из них не является прямым следствием боевых ранений. Как пишет The Telegraph, проблему влечет за собой неправильное использование простого, но жизненно важного медицинского инструмента — жгута.

Украинская армия переживает серьезный кризис из-за неправильного использования жгутов

Как пишет The Telegraph, главный военный хирург Украины признает, что до четверти ампутаций встречаются не из-за ранений, а из-за ошибок в применении турникетов. Речь идет о ситуациях, когда жгуты накладывают слишком туго или оставляют слишком долго, что приводит к отмиранию тканей и дальнейшей потере конечности.

Медицинская доктрина, согласно которой сегодня действует украинская армия, в значительной степени базируется на опыте США и союзников во время войн в Ираке и Афганистане. Однако, как объясняет бывший военный врач ВМС США Ром Стивенс, она не учитывает специфику нынешней войны в Украине.

"Когда в 2022 году произошло полномасштабное российское вторжение, все американские инструкции по тактической помощи раненым в боевых действиях – или TCCC – были переведены на украинский язык. Но они были написаны для другой войны", – объяснил Стивенс.

Волонтер-врач рассказывает, что лично видел множество случаев, когда молодые здоровые мужчины теряли конечности из-за чрезмерно длительного или неправильного использования жгута. Часто это приводило к ампутации обеих ног или даже рук, а затем к сложностям с протезированием, ведь операции приходилось проводить слишком высоко.

Бывший военный медик британской армии Эдди Чалонер предупреждает, что масштабы таких ампутаций будут иметь глубокие экономические, социальные и психологические последствия для Украины. По его словам, история знает немало случаев, когда ветераны с инвалидностью после больших войн становились сильнейшей политической силой.

"Когда государство призывает своих граждан на защиту страны, оно берет на себя моральное обязательство заботиться о них при травмах или потерях", — отмечает Чалонер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран украинско-российской войны ответил на вопрос о потере конечности и протезировании.

Также "Комментарии" писали, что украинская порноактриса помогает с реабилитацией военных ВСУ.