Україною відверто “торгують”: Арестович назвав єдиний вихід

Мирний план, запропонований США по Україні, називають вигідним для Росії. Однак, як пояснив, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, Україна сама винна у цій ситуації.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, гарантії безпеки, які обіцяють Україні, ніколи не будуть виконані. Однак, він наголосив, що мирну угоду все одно потрібно підписувати, адже це єдиний шанс взяти паузу та почати вирішувати головне завдання — перейти від зовнішньої залежності до самостійного забезпечення своєї політики.

Справжніми гарантіями безпеки, за словами Арестовича, завжди були і залишаються три речі:

1. Сильна армія.

2. Сильна економіка.

3. Нормальні відносини із сусідами.

“Сьогодні нашу армію утримує Захід. Економіку — Захід. А стосунки практично з усіма сусідами ми зіпсували в нуль. Після цього обурюватись, що нами торгують, наївно. Коли тебе утримують, тебе й продають. Сьогодні багато хто починає розуміти, що ми нікому не потрібні в цьому світі”, — зазначив колишній радник ОП.

Однак, за його словами, проблема не в цьому. Проблема в тому, що “ми самі собі не потрібні і прагнемо відчайдушно позбутися”.

“Ми витрачаємо колосальні зусилля, щоб уникнути головного — зустрітися із собою справжніми та взяти на себе відповідальність за своє власне майбутнє. Ті, хто спираються на себе (при всій своїй недосконалості) перестають озиратися на сусідів. І перестають бути товаром у чужих угодах”, — переконаний Арестович.

За його словами, єдиний реальний шлях України — створювати:

свою силу,

своє багатство,

свою дипломатичну реальність, пов'язуючи все це одну системну стратегію.

“Не Захід повинен вирішити, хто ми і що ми робимо. Ми маємо вирішувати, по міліметру відвойовуючи свій реальний суверенітет”, — резюмував Арестович.

