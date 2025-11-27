Україною відверто “торгують”: Арестович назвав єдиний вихід

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Мирний план, запропонований США по Україні, називають вигідним для Росії. Однак, як пояснив, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, Україна сама винна у цій ситуації.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За його словами, гарантії безпеки, які обіцяють Україні, ніколи не будуть виконані. Однак, він наголосив, що мирну угоду все одно потрібно підписувати, адже це єдиний шанс взяти паузу та почати вирішувати головне завдання — перейти від зовнішньої залежності до самостійного забезпечення своєї політики.
Справжніми гарантіями безпеки, за словами Арестовича, завжди були і залишаються три речі:
1. Сильна армія.
2. Сильна економіка.
3. Нормальні відносини із сусідами.
Однак, за його словами, проблема не в цьому. Проблема в тому, що “ми самі собі не потрібні і прагнемо відчайдушно позбутися”.
За його словами, єдиний реальний шлях України — створювати:
свою силу,
своє багатство,
свою дипломатичну реальність, пов'язуючи все це одну системну стратегію.
