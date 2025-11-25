logo_ukra

Арестович приголомшив: що для українців страшніше за наслідки перемир'я
Арестович приголомшив: що для українців страшніше за наслідки перемир'я

Олексій Арестович пояснив, чому президент Зеленський досі знаходиться при владі

25 листопада 2025, 20:31
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, яку позицію зайняли українці та до чого це призведе. 

Арестович приголомшив: що для українців страшніше за наслідки перемир'я

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, українці покладаються на американців, щоб вони “зробили добре Україні”, якщо ні — то вони погані і продались Путіну.

“Ми не так боїмося наслідків перемир'я, як стати авторами цих наслідків. Тому обираємо собі позицію — самі миритися ми не будемо, нехай мирить Америка, вона і буде у всьому винна, якщо справа піде не туди і не так”, — пояснив Арестович. 

За його словами, за цим страхом ховається глибший — зіткнутися з повною правдою про себе. А це, як пояснив він, неминуче, якщо стати автором наслідків.

“Ця правда звучить так — ми повністю залежимо від інших у ключових питаннях нашого виживання. Психіка вимагає компенсації нестерпної правди. Класичний український механізм компенсації — агресія замість дорослішання”, — пояснив він.

А за цим механізмом компенсації, на думку Арестовича, стоїть третя правда, нестерпна вже зовсім — ми самі довели себе до такої міри вразливості, коли жити нам чи ні, вирішують інші.

“Тридцять з лишком років ми розбазарювали ключові ресурси і зараз робимо те саме — провокуючи головного захисника відмовити нам у критичній допомозі. Але — НАМ ТАК БОЛЯЧЕ, ЩО НЕ РОБИТИ ЦЬОГО МИ НЕ МОЖЕМО! Неможливе визнання для його нації, що стоїть на наративі героїзму”, — зазначив Арестович. 

За його словами, проблема не в Америці, а в тому, що нація смертельно боїться визнати своє авторство над своїм майбутнім.

“Зеленський досі при владі, бо він для нації, для якої нестерпно дорослішати – “ближній американець” – повинен і захистити, і винний у всьому. Дуже зручно. І лише на цьому він тримається… Потрібно фіксувати збитки та в різкому темпі САМИМ почати нарощувати ключові ресурси та компетенції для виживання. Однак для цього потрібно відмовитися від ролі жертви”, — резюмував Арестович. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як на думку Арестовича, Зеленський "здав" Україну та що чекає на українців.




Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/7716
