Арестович приголомшив: що для українців страшніше за наслідки перемир'я

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, яку позицію зайняли українці та до чого це призведе.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, українці покладаються на американців, щоб вони “зробили добре Україні”, якщо ні — то вони погані і продались Путіну.

“Ми не так боїмося наслідків перемир'я, як стати авторами цих наслідків. Тому обираємо собі позицію — самі миритися ми не будемо, нехай мирить Америка, вона і буде у всьому винна, якщо справа піде не туди і не так”, — пояснив Арестович.

За його словами, за цим страхом ховається глибший — зіткнутися з повною правдою про себе. А це, як пояснив він, неминуче, якщо стати автором наслідків.

“Ця правда звучить так — ми повністю залежимо від інших у ключових питаннях нашого виживання. Психіка вимагає компенсації нестерпної правди. Класичний український механізм компенсації — агресія замість дорослішання”, — пояснив він.

А за цим механізмом компенсації, на думку Арестовича, стоїть третя правда, нестерпна вже зовсім — ми самі довели себе до такої міри вразливості, коли жити нам чи ні, вирішують інші.

“Тридцять з лишком років ми розбазарювали ключові ресурси і зараз робимо те саме — провокуючи головного захисника відмовити нам у критичній допомозі. Але — НАМ ТАК БОЛЯЧЕ, ЩО НЕ РОБИТИ ЦЬОГО МИ НЕ МОЖЕМО! Неможливе визнання для його нації, що стоїть на наративі героїзму”, — зазначив Арестович.

За його словами, проблема не в Америці, а в тому, що нація смертельно боїться визнати своє авторство над своїм майбутнім.

“Зеленський досі при владі, бо він для нації, для якої нестерпно дорослішати – “ближній американець” – повинен і захистити, і винний у всьому. Дуже зручно. І лише на цьому він тримається… Потрібно фіксувати збитки та в різкому темпі САМИМ почати нарощувати ключові ресурси та компетенції для виживання. Однак для цього потрібно відмовитися від ролі жертви”, — резюмував Арестович.

