Арестович ошеломил: что для украинцев страшнее последствий перемирия

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какую позицию заняли украинцы и к чему это приведет.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, украинцы полагаются на американцев, чтобы они "сделали хорошо Украине", если нет — они плохие и продались Путину.

"Мы не так боимся последствий перемирия, как стать авторами этих последствий. Поэтому выбираем себе позицию – сами мириться мы не будем, пусть мирит Америка, она и будет во всем виновата, если дело пойдет не туда и не так", – пояснил Арестович.

По его словам, за этим страхом скрывается глубже – столкнуться с полной правдой о себе. А это, как объяснил он, неизбежно, если стать автором последствий.

"Эта правда звучит так – мы полностью зависим от других в ключевых вопросах нашего выживания. Психика требует компенсации невыносимой правды. Классический украинский механизм компенсации – агрессия вместо взросления", – пояснил он.

А за этим механизмом компенсации, по мнению Арестовича, стоит третья правда, невыносимая уже совсем – мы сами довели себя до такой степени уязвимости, когда жить нам или нет, решают другие.

"Тридцать с лишним лет мы разбазаривали ключевые ресурсы и сейчас делаем то же самое — провоцируя главного защитника отказать нам в критической помощи. Но — НАМ ТАК БОЛЬНО, ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО МЫ НЕ МОЖЕМ! Невозможно признание для его нации, стоящей на нарративе героизма”, — отметил Арестович.

По его словам, проблема не в Америке, а в том, что нация смертельно опасается признать свое авторство над своим будущим.

"Зеленский до сих пор у власти, потому что он для нации, для которой невыносимо взрослеть — "ближний американец" — должен и защитить, и виноват во всем. Очень удобно. И только на этом он держится... Необходимо фиксировать ущерб и в резком темпе САМИМ начать наращивать ключевые ресурсы и компетенции для выживания. Однако для этого нужно отказаться от роли жертвы”, – резюмировал Арестович.

