Украиной откровенно "торгуют": Арестович назвал единственный выход

Кречмаровская Наталия
Мирный план, предложенный США по Украине, называют выгодным для России. Однако, как пояснил, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, Украина сама виновата в этой ситуации.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, гарантии безопасности, которые обещают Украине, никогда не будут исполнены. Однако он подчеркнул, что мирное соглашение все равно нужно подписывать, ведь это единственный шанс взять паузу и начать решать главную задачу – перейти от внешней зависимости к самостоятельному обеспечению своей политики.
Настоящими гарантиями безопасности, по словам Арестовича, всегда были и остаются три вещи:
1. Сильная армия.
2. Сильная экономика.
3. Обычные дела с соседями.
Однако, по его словам, проблема не в этом. Проблема в том, что "мы сами себе не нужны и стремимся отчаянно избавиться".
По его словам, единственный реальный путь Украины – создавать:
свою силу,
свое богатство,
свою дипломатическую реальность, увязывая все это одну системную стратегию.
