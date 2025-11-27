Украиной откровенно "торгуют": Арестович назвал единственный выход

Мирный план, предложенный США по Украине, называют выгодным для России. Однако, как пояснил, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, Украина сама виновата в этой ситуации.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, гарантии безопасности, которые обещают Украине, никогда не будут исполнены. Однако он подчеркнул, что мирное соглашение все равно нужно подписывать, ведь это единственный шанс взять паузу и начать решать главную задачу – перейти от внешней зависимости к самостоятельному обеспечению своей политики.

Настоящими гарантиями безопасности, по словам Арестовича, всегда были и остаются три вещи:

1. Сильная армия.

2. Сильная экономика.

3. Обычные дела с соседями.

"Сегодня нашу армию удерживает Запад. Экономику — Запад. А отношения практически со всеми соседями мы испортили в ноль. После этого возмущаться, что нами торгуют, наивно. Когда тебя удерживают, тебя и продают. Сегодня многие начинают понимать, что мы никому не нужны в этом мире", — отметил бывший советник ОП.

Однако, по его словам, проблема не в этом. Проблема в том, что "мы сами себе не нужны и стремимся отчаянно избавиться".

"Мы тратим колоссальные усилия, чтобы избежать главного — встретиться с собой настоящими и взять на себя ответственность за свое собственное будущее. Опирающиеся на себя (при всем своем несовершенстве) перестают оглядываться на соседей. И перестают быть товаром в чужих сделках", — убежден Арестович.

По его словам, единственный реальный путь Украины – создавать:

свою силу,

свое богатство,

свою дипломатическую реальность, увязывая все это одну системную стратегию.

"Не Запад должен решить, кто мы и что мы делаем. Мы должны решать, по миллиметру отвоевывая свой реальный суверенитет", — резюмировал Арестович.

