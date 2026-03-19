Українку оголосили в розшук за ухилення від мобілізації

Українку помилково оголосили в розшук через «ухилення» від мобілізації

19 березня 2026, 20:10
Ткачова Марія

В Україні жінку помилково оголосили в розшук через нібито ухилення від мобілізації, попри те, що вона не підлягає призову.

Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією журналістів, її безпідставно внесли до реєстру військовозобов’язаних, хоча вона не має профільної освіти та офіційно не перебувала на військовому обліку.

У результаті жінку звинуватили в ухиленні від мобілізації та оголосили в розшук.

Після з’ясування обставин цього тижня її зняли з розшуку, однак сам факт внесення до військового обліку незаконним не визнали.

Юристи радять жінці все ж офіційно стати на військовий облік, щоб зафіксувати відсутність попередньої реєстрації та уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

У територіальному центрі комплектування наразі не змогли пояснити, як саме сталася ця помилка.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці Анастасії Колесник. 
За рішенням суду, обом призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади строком на три роки. Як повідомляє Центр протидії корупції, справа стосується отримання неправомірної вигоди.                        За версією обвинувачення, Марченко разом із помічницею отримала хабар у розмірі 11 тисяч доларів за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему "Шлях".                    
Вирок набуде чинності після розгляду апеляції або через 30 днів, якщо його не буде оскаржено.



Джерело: https://suspilne.media/kyiv/1267788-a-povinna-stati-na-oblik-sob-dovesti-so-a-ne-stavala-na-oblik-istoria-kianki-aka-opinilasa-v-rozsuku-tck/
