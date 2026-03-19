Українку оголосили в розшук за ухилення від мобілізації

В Україні жінку помилково оголосили в розшук через нібито ухилення від мобілізації, попри те, що вона не підлягає призову.

Українка ухиляється від мобілізації

Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією журналістів, її безпідставно внесли до реєстру військовозобов’язаних, хоча вона не має профільної освіти та офіційно не перебувала на військовому обліку.

У результаті жінку звинуватили в ухиленні від мобілізації та оголосили в розшук.

Після з’ясування обставин цього тижня її зняли з розшуку, однак сам факт внесення до військового обліку незаконним не визнали.

Юристи радять жінці все ж офіційно стати на військовий облік, щоб зафіксувати відсутність попередньої реєстрації та уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

У територіальному центрі комплектування наразі не змогли пояснити, як саме сталася ця помилка.

