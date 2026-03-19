Украинку объявили в розыск за уклонение от мобилизации

Ткачова Марія
В Украине женщину ошибочно объявили в розыск из-за якобы уклонения от мобилизации, несмотря на то, что она не подлежит призыву.
Украинка уклоняется от мобилизации
Об этом сообщает Общественное.
По информации журналистов, ее безосновательно внесли в реестр военнообязанных, хотя она не имеет профильного образования и официально не состояла на военном учете.
В результате женщину обвинили в уклонении от мобилизации и объявили в розыск.
После выяснения обстоятельств на этой неделе ее сняли с розыска, однако сам факт внесения в военный учет незаконным не признали.
Юристы советуют женщине все же официально встать на военный учет, чтобы зафиксировать отсутствие предварительной регистрации и избежать подобных ситуаций в будущем.
В территориальном центре комплектования пока не смогли объяснить, как именно произошла эта ошибка.