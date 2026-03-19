НОВОСТИ

Украинку объявили в розыск за уклонение от мобилизации

Украинку ошибочно объявили в розыск из-за «уклонения» от мобилизации

19 марта 2026, 20:10
Ткачова Марія

В Украине женщину ошибочно объявили в розыск из-за якобы уклонения от мобилизации, несмотря на то, что она не подлежит призыву.

Об этом сообщает Общественное.

По информации журналистов, ее безосновательно внесли в реестр военнообязанных, хотя она не имеет профильного образования и официально не состояла на военном учете.

В результате женщину обвинили в уклонении от мобилизации и объявили в розыск.

После выяснения обстоятельств на этой неделе ее сняли с розыска, однако сам факт внесения в военный учет незаконным не признали.

Юристы советуют женщине все же официально встать на военный учет, чтобы зафиксировать отсутствие предварительной регистрации и избежать подобных ситуаций в будущем.

В территориальном центре комплектования пока не смогли объяснить, как именно произошла эта ошибка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор народной депутатке от "Слуги народа" Людмиле Марченко и ее помощнице Анастасии Колесник.  
По решению суда обоим назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности сроком на три года. Как сообщает Центр противодействия коррупции, дело касается извлечения неправомерной выгоды. По версии обвинения, Марченко вместе с помощницей получила взятку в размере 11 тысяч долларов за содействие в выезде мужчин за границу через систему "Путь".
Приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции или через 30 дней, если он не будет обжалован.



Источник: https://suspilne.media/kyiv/1267788-a-povinna-stati-na-oblik-sob-dovesti-so-a-ne-stavala-na-oblik-istoria-kianki-aka-opinilasa-v-rozsuku-tck/
