Українка врятувала військових роботів під час бойової операції на Сумщині (ВІДЕО)

Неймовірний випадок взаємодопомоги та цивільної відваги стався у прикордонній Сумській області. Місцева мешканка, яка просто проїжджала повз на велосипеді, не розгубилася і надала критично важливу допомогу українським військовим, які намагалися врятувати коштовне обладнання. Про це повідомили у пресслужбі 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Інцидент відбувся під час виконання нашими захисниками складного бойового завдання, коли один із наземних роботизованих комплексів (НРК) натрапив на вороже мінне загородження та зазнав пошкоджень. На допомогу оперативно відправили іншу безпілотну платформу.

Військові пояснили, що технічна евакуація ледь не зірвалася через технічний нюанс.

"Інший НРК приїхав, щоб його евакуювати, — розповіли у підрозділі, — але не зміг зачепити пошкоджену машину".

Саме у цей критичний момент на дорозі з'явилася жінка. Оцінивши ситуацію та труднощі, з якими зіткнулися бійці через дистанційне керування роботом, вона без вагань зупинила свій велосипед, сховала його з дороги, і підійшла ближче до зони інциденту. Українка власноруч допомогла військовим правильно закріпити трос, після чого НРК витягнув підірвану техніку з небезпечної ділянки.

Командування бригади висловило глибоку вдячність цивільній помічниці за її рішучість та небайдужість у складних фронтових умовах. Водночас воїни застерегли інших громадян від подібних дій, наголосивши, що безпека людей завжди залишається на першому місці.

"Ми дякуємо жінці за неймовірну сміливість, — наголосили у 71-й бригаді, — але закликаємо місцевих жителів насамперед берегти себе".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що небо над українською столицею отримало додатковий технологічний захист від новітніх повітряних загроз. Наразі у Києві вже змонтовано та введено в експлуатацію 12 автоматичних турелей, головне завдання яких — знищення швидкісних реактивних модифікацій ворожих безпілотників "Шахед".



