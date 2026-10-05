Украинка спасла военных роботов во время боевой операции в Сумской области (ВИДЕО)

Невероятный случай взаимопомощи и гражданской отваги произошел в приграничной Сумской области. Местная жительница, просто проезжавшая мимо на велосипеде, не растерялась и оказала критически важную помощь украинским военным, пытавшимся спасти драгоценное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Скриншот из видео

Инцидент произошел во время выполнения нашими защитниками сложной боевой задачи, когда один из наземных роботизированных комплексов (НРК) наткнулся на враждебное минное заграждение и получил повреждения. В помощь оперативно отправили другую беспилотную платформу.

Военные объяснили, что техническая эвакуация чуть не сорвалась из-за технического нюанса.

"Другой НРК приехал, чтобы его эвакуировать, — рассказали в подразделении, — но не смог задеть поврежденную машину".

Именно в этот критический момент на дороге появилась женщина. Оценив ситуацию и трудности, с которыми столкнулись бойцы из-за дистанционного управления роботом, она без колебаний остановила свой велосипед, спрятала его с дороги и подошла поближе к зоне инцидента. Украинка собственноручно помогла военным правильно закрепить трос, после чего НРК вытащил подорванную технику из опасного участка.

Командование бригады выразило глубокую признательность гражданской помощнице за ее решительность и неравнодушие в сложных фронтовых условиях. В то же время воины предостерегли других граждан от подобных действий, отметив, что безопасность людей всегда остается на первом месте.

"Мы благодарим женщину за невероятную смелость, — отметили в 71-й бригаде, — но призываем местных жителей прежде всего беречь себя".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что небо над украинской столицей получило дополнительную технологическую защиту от новейших воздушных угроз. В Киеве уже смонтировано и введено в эксплуатацию 12 автоматических турелей, главная задача которых — уничтожение скоростных реактивных модификаций вражеских беспилотников "Шахед".



