Не стійте біля вікон: у Києві запровадили захист неба за допомогою ШІ

Небо над українською столицею отримало додатковий технологічний захист від новітніх повітряних загроз. Наразі у Києві вже змонтовано та введено в експлуатацію 12 автоматичних турелей, головне завдання яких — знищення швидкісних реактивних модифікацій ворожих безпілотників "Шахед". Про це повідомив військовий зв'язківець та радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, додавши, що процес розгортання таких вогневих точок у місті активно продовжуватиметься.

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"Турелі — це інноваційне українське рішення, яке збиває "Шахеди" за допомогою кулеметів", — пояснив специфіку роботи комплексів Сергій Бескрестнов.

Головною особливістю цієї вітчизняної розробки є те, що виявлення, наведення на ціль та ведення вогню по повітряних об'єктах здійснюється повністю автономно під безпосереднім керуванням штучного інтелекту.

Упровадження штучного інтелекту дозволяє суттєво підвищити точність роботи по швидкісних цілях та мінімізувати вплив людського фактора під час нічних атак. Проте використання потужного стрілецького озброєння у межах мегаполіса вимагає суворого дотримання правил безпеки самими містянами.

"Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон", — наголосив радник президента.

Експерти зазначають, що під час роботи кулеметних комплексів по низьколітаючих БпЛА існує високий ризик падіння уламків або відскоку куль, тому перебування у глибині кімнат за правилом "двох стін" залишається критично важливим для збереження життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський назвав чотири міста, які Росія планує добити взимку.

Головними мішенями ворога на порозі зими стануть великі мегаполіси, а також критичні вузли ядерної генерації, руйнування яких Москва збирається використати як інструмент жорсткого шантажу.