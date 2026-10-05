Не стойте возле окон: в Киеве ввели защиту неба с помощью ИИ

Небо над украинской столицей получило дополнительную технологическую защиту от новейших воздушных угроз. В Киеве уже смонтировано и введено в эксплуатацию 12 автоматических турелей, главная задача которых — уничтожение скоростных реактивных модификаций вражеских беспилотников "Шахед". Об этом сообщил военный связист и советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов, добавив, что процесс развертывания таких огневых точек в городе будет активно продолжаться.

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"Турели — это инновационное украинское решение, которое сбивает Шахеды с помощью пулеметов", — объяснил специфику работы комплексов Сергей Бескрестнов.

Главной особенностью этой отечественной разработки является то, что обнаружение, наведение на цель и ведение огня по воздушным объектам осуществляется полностью автономно под непосредственным управлением искусственного интеллекта.

Использование искусственного интеллекта позволяет существенно повысить точность работы по скоростным целям и минимизировать влияние человеческого фактора во время ночных атак. Однако использование мощного стрелкового вооружения в рамках мегаполиса требует строгого соблюдения правил безопасности самими горожанами.

"Обращаю ваше внимание, что во время тревог для вашей безопасности не следует находиться у окон", — подчеркнул советник президента.

Эксперты отмечают, что при работе пулеметных комплексов по низколетающим БпЛА существует высокий риск падения обломков или отскока пуль, поэтому пребывание в глубине комнат по правилу "двух стен" остается критически важным для сохранения жизни.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре города, которые Россия планирует добить зимой.

Главными мишенями врага на пороге зимы станут крупные мегаполисы, а также критические узлы ядерной генерации, разрушение которых Москва собирается использовать в качестве инструмента жесткого шантажа.