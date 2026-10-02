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Зеленський назвав чотири міста, які Росія планує добити взимку

Мета — тотальний хаос: у FT розповіли, як Росія намагатиметься відрізати від енергомережі чотири українські центри

2 жовтня 2026, 14:57
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Недилько Ксения

Росія планує масштабну зимову кампанію, щоб ізолювати ключові українські міста, посіяти хаос і спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі. Відповідні дані української розвідки, підтверджені українськими та європейськими посадовцями, оприлюднило видання Financial Times (FT) за підсумками розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Головними мішенями ворога на порозі зими стануть великі мегаполіси, а також критичні вузли ядерної генерації, руйнування яких Москва збирається використати як інструмент жорсткого шантажу.

Зеленський назвав чотири міста, які Росія планує добити взимку

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з оцінками безпекових відомств, військове командування РФ розробило комплексний план повітряного терору, спрямований на дестабілізацію тилу. Країна-агресорка збирається посилити атаки з настанням холодів, намагаючись паралізувати життєдіяльність мільйонів громадян.

"Росія активно готується до інтенсифікації ударів по найбільших українських містах", — зазначають журналісти видання Financial Times, цитуючи заяви Глави держави щодо планів Кремля.

Журналісти підкреслюють, що агресор діє за чітким алгоритмом:

"Головне прагнення Москви із приходом зими полягає в тому, щоб повністю ізолювати ці центри від решти території країни".

За даними спільного аналізу розвідників та європейських урядовців, основними цілями визначено Київ, Харків та Одесу. Водночас до цього переліку включили і західний регіон.

"Львів, який виконує роль критично важливого логістичного вузла поблизу польського кордону, також фігурує у стратегічних планах Росії", — заявляє Володимир Зеленський.

Окрему небезпеку становить намір ворога вивести з ладу атомну інфраструктуру. Посадовці повідомляють, що Кремль планує атакувати розподільчі мережі.

"Москва має намір завдати ударів по ядерних об’єктах, аби повністю від’єднати їх від єдиної енергетичної системи", — підкреслюється у звіті FT.

На думку аналітиків, окупанти розраховують на кумулятивний ефект від руйнувань:

"Це має суттєво підвищити тиск на Київ, щоб змусити українську владу капітулювати та погодитися на російські вимоги вже на початку 2027 року".

Нагадаємо, портал "Коментарі" , що у Раді вимагають від влади Києва залишити посади.



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