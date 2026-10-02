Зеленський назвав чотири міста, які Росія планує добити взимку

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Недилько Ксения
Росія планує масштабну зимову кампанію, щоб ізолювати ключові українські міста, посіяти хаос і спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі. Відповідні дані української розвідки, підтверджені українськими та європейськими посадовцями, оприлюднило видання Financial Times (FT) за підсумками розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Головними мішенями ворога на порозі зими стануть великі мегаполіси, а також критичні вузли ядерної генерації, руйнування яких Москва збирається використати як інструмент жорсткого шантажу.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Згідно з оцінками безпекових відомств, військове командування РФ розробило комплексний план повітряного терору, спрямований на дестабілізацію тилу. Країна-агресорка збирається посилити атаки з настанням холодів, намагаючись паралізувати життєдіяльність мільйонів громадян.
Журналісти підкреслюють, що агресор діє за чітким алгоритмом:
За даними спільного аналізу розвідників та європейських урядовців, основними цілями визначено Київ, Харків та Одесу. Водночас до цього переліку включили і західний регіон.
Окрему небезпеку становить намір ворога вивести з ладу атомну інфраструктуру. Посадовці повідомляють, що Кремль планує атакувати розподільчі мережі.
На думку аналітиків, окупанти розраховують на кумулятивний ефект від руйнувань:
Нагадаємо, портал "Коментарі" , що у Раді вимагають від влади Києва залишити посади.