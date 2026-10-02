Зеленский назвал четыре города, которые Россия планирует добить зимой

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Недилько Ксения
Россия планирует масштабную зимнюю кампанию, чтобы изолировать ключевые украинские города, посеять хаос и спровоцировать новый миграционный кризис в Европейском Союзе . Соответствующие данные украинской разведки, подтвержденные украинскими и европейскими чиновниками, опубликовало издание Financial Times (FT) по итогам разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главными мишенями врага на пороге зимы станут крупные мегаполисы, а также критические узлы ядерной генерации, разрушение которых Москва собирается использовать в качестве инструмента жесткого шантажа.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно оценкам ведомств безопасности, военное командование РФ разработало комплексный план воздушного террора, направленный на дестабилизацию тыла. Страна-агрессорка собирается усилить атаки с наступлением холодов, пытаясь парализовать жизнедеятельность миллионов граждан.
Журналисты подчеркивают, что агрессор действует по четкому алгоритму:
По данным совместного анализа разведчиков и европейских чиновников, основными целями определены Киев, Харьков и Одессу. В то же время в этот список включили и западный регион.
Отдельную опасность представляет намерение врага вывести из строя атомную инфраструктуру. Чиновники сообщают, что Кремль планирует атаковать распределительные сети.
По мнению аналитиков, оккупанты рассчитывают на кумулятивный эффект от разрушений:
"Это должно существенно повысить давление на Киев, чтобы заставить украинские власти капитулировать и согласиться на российские требования уже в начале 2027 года".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде требуют от властей Киева покинуть должности.