Россия планирует масштабную зимнюю кампанию, чтобы изолировать ключевые украинские города, посеять хаос и спровоцировать новый миграционный кризис в Европейском Союзе . Соответствующие данные украинской разведки, подтвержденные украинскими и европейскими чиновниками, опубликовало издание Financial Times (FT) по итогам разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главными мишенями врага на пороге зимы станут крупные мегаполисы, а также критические узлы ядерной генерации, разрушение которых Москва собирается использовать в качестве инструмента жесткого шантажа.

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Согласно оценкам ведомств безопасности, военное командование РФ разработало комплексный план воздушного террора, направленный на дестабилизацию тыла. Страна-агрессорка собирается усилить атаки с наступлением холодов, пытаясь парализовать жизнедеятельность миллионов граждан.

"Россия активно готовится к интенсификации ударов по крупнейшим украинским городам", — отмечают журналисты издания Financial Times, цитируя заявления Главы государства о планах Кремля.

Журналисты подчеркивают, что агрессор действует по четкому алгоритму:

"Главное стремление Москвы с приходом зимы состоит в том, чтобы полностью изолировать эти центры от остальной территории страны".

По данным совместного анализа разведчиков и европейских чиновников, основными целями определены Киев, Харьков и Одессу. В то же время в этот список включили и западный регион.

"Львов, который играет роль критически важного логистического узла вблизи польской границы, также фигурирует в стратегических планах России", — заявляет Владимир Зеленский.

Отдельную опасность представляет намерение врага вывести из строя атомную инфраструктуру. Чиновники сообщают, что Кремль планирует атаковать распределительные сети.

"Москва намерена нанести удары по ядерным объектам, чтобы полностью отсоединить их от единой энергетической системы", — подчеркивается в отчете FT .

По мнению аналитиков, оккупанты рассчитывают на кумулятивный эффект от разрушений:

"Это должно существенно повысить давление на Киев, чтобы заставить украинские власти капитулировать и согласиться на российские требования уже в начале 2027 года".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде требуют от властей Киева покинуть должности.