Україні залишилося протриматися три місяці: стало відомо, на що приречений Путін

У Росії стрімко накопичуються внутрішні проблеми, спричинені повномасштабною агресією проти України. Економічна ситуація дедалі більше розхитується, і, за оцінками експертів, у Кремля може залишатися дедалі менше часу для маневрів, перш ніж криза переросте в некерований процес, стверджує журналіст та міжнародний аналітик Олександр Демченко.

Він зазначив, що фінансове становище Росії помітно погіршилось після того, як Дональд Трамп запровадив нові санкції проти "Лукойлу" та "Роснєфті". Ці обмеження наклалися на й без того складні економічні виклики, з якими Москва давно стикається через війну.

За словами Демченка, в країні поступово назріла ціла низка критичних проблем. Оцінки свідчать, що майже 50 мільйонів росіян мають борги перед банками, а інфляція та податковий тиск продовжують зростати. Вугільна галузь фактично зупинилася, а санкції суттєво скоротили експорт російської нафти: у деякі періоди він падав до 40–60%.

Не краща ситуація і в авіаційній сфері — близько третини літаків розібрано на запчастини через відсутність доступу до оригінального технічного обслуговування. У багатьох регіонах виникають труднощі з виплатами російським військовим, які підписали контракти. На цьому тлі "Газпром" заборгував державі понад трильйон рублів, а Китай скоротив закупівлі зрідженого газу майже на 40%.

Демченко наголошує, що все це свідчить про одне: у Путіна обмежений часовий ресурс. За оцінкою колишнього прем’єр-міністра Росії Михайла Касьянова, від початку глибокої економічної кризи потрібно відрахувати приблизно три місяці. Якщо Україна витримає цей період тиску, диктатор, імовірно, буде змушений сісти за стіл переговорів.

Саме тому, вважає аналітик, Москва активно просуває свій так званий "мирний план", де йдеться про передачу Донбасу та амністію. Росія передала документ США в надії, що Трамп чинитиме тиск на Україну. Кремль прагне будь-якого сценарію, який можна видати за "перемогу".

