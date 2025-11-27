У Росії нахабно заявляють, що не бачать участі Європейського Союзу у переговорах щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Як стверджує заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, ЄС нібито перешкоджає просуванню мирного процесу в Україні.

Фото: з відкритих джерел

У традиційній для кремлівських чиновників манері Грушко переклав відповідальність на європейські столиці. За його словами, керівництво Євросоюзу "робить усе можливе", щоб зірвати будь-які ініціативи щодо досягнення миру. Дипломат заявив, що позиція ЄС фактично виключає його із мирного процесу, а його підхід суперечить завданням припинення конфлікту.

"ЄС сам себе викреслює із мирного процесу, його нинішня позиція суперечить цілям досягнення миру", – цинічно зазначив Грушко.

Водночас представники Євросоюзу дотримуються принципової позиції щодо переговорів і наполягають, що мирний план має включати конкретні обмеження для Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас наголосила, що для встановлення "справедливого та тривалого миру" Москва повинна піти на серйозні поступки, включно зі зменшенням військового потенціалу та виведенням окупаційних сил з українських територій.

За словами Каллас, будь-який компроміс без участі Європи або з ігноруванням її позиції ставить під загрозу ефективність мирного процесу. Євросоюз наголошує, що мир не може будуватися на односторонніх поступках лише однієї сторони – Росії. Водночас Москва намагається перекласти відповідальність на ЄС, заявляючи, що саме європейські лідери "гальмують" переговори та перешкоджають досягненню миру.

