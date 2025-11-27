В России нагло заявляют, что не видят участия Европейского Союза в переговорах по мирному плану президента США Дональда Трампа. Как утверждает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, ЕС якобы препятствует продвижению мирного процесса в Украине.

В традиционной для кремлевских чиновников манере Грушко перевел ответственность на европейские столицы. По его словам, руководство Евросоюза "делает все возможное", чтобы сорвать любые инициативы по достижению мира. Дипломат заявил, что позиция ЕС фактически исключает его из мирного процесса, а его подход противоречит задачам прекращения конфликта.

"ЕС сам себя вычеркивает из мирного процесса, его нынешняя позиция противоречит целям достижения мира", – цинично отметил Грушко.

В то же время, представители Евросоюза придерживаются принципиальной позиции по переговорам и настаивают, что мирный план должен включать конкретные ограничения для России. Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что для установления "справедливого и длительного мира" Москва должна пойти на серьезные уступки, включая уменьшение военного потенциала и вывод оккупационных сил с украинских территорий.

По словам Калласа, любой компромисс без участия Европы или с игнорированием ее позиции ставит под угрозу эффективность мирного процесса. Евросоюз отмечает, что мир не может строиться на односторонних уступках только одной стороны – России. В то же время Москва пытается переложить ответственность на ЕС, заявляя, что именно европейские лидеры "тормозят" переговоры и препятствуют достижению мира.

