У медійному просторі з’являється дедалі більше прогнозів про те, що після завершення війни Росію нібито може охопити внутрішній бунт — мовляв, демобілізовані військові повернуться додому і спровокують обвал путінської системи. Аналітики порівнюють можливі наслідки з хаосом 1990-х після афганської кампанії, коли ветерани стали частиною кримінальних угруповань. Однак відомий російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко вважає, що така картина не відповідає реальності.

Фото: з відкритих джерел

У розмові з "Телеграфом" він підкреслив, що навіть попри попередження Reuters про страх Кремля перед масовим поверненням мобілізованих, до революції справа не дійде. За оцінками агентства, Путін бачить у демобілізації потенційний ризик для стабільності, але Бабченко запевняє: ситуація розвиватиметься інакше. Він наголошує, що російській владі навіть вигідно скорочення української армії, адже це дає шанс поступово зменшити власні сили та знизити витрати на утримання сотень тисяч солдатів.

Журналіст не вірить у жодну загрозу з боку ветеранів. На його думку, вони повернуться "з грошима і повністю задоволені". Кримінальні інциденти у країні, запевняє він, не змусять російську верхівку нервувати: "Почнуть різати один одного та гранати в кафешках кидати? Та й хрін на них, хай кидають. Кого це взагалі колись хвилювало?"

Бабченко нагадує, що більшість цих військових — люди, які до війни не мали ні високих зарплат, ні соціальних бонусів. Вони вперше отримали фінансові можливості, побачили світ і тепер асоціюють свої зміни саме з режимом Путіна. Тому журналіст відкидає ідею, що вони повернуться з бажанням повалити владу.

Він так само скептично ставиться до теорій про можливий "дворцовий переворот". За його словами, олігархічного класу, який міг би виступити проти Путіна, фактично вже не існує: незгодних або витіснили з країни, або "викинули з вікон". Він наголошує: "Росіяни за Путіна живуть краще, ніж за будь-якого іншого правителя в історії країни. Навіть за Сталіна революційної ситуації не було."

