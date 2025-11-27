На это не стоит надеяться: журналист ошарашил заявлением о будущем России Путина.

В медийном пространстве появляется все больше прогнозов о том, что после завершения войны Россию якобы может охватить внутренний бунт — демобилизованные военные вернутся домой и спровоцируют обвал путинской системы. Аналитики сравнивают возможные последствия с хаосом 1990-х после афганской кампании, когда ветераны стали частью криминальных группировок. Однако, известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко считает, что такая картина не соответствует реальности.

Фото: из открытых источников

В разговоре с "Телеграфом" он подчеркнул, что даже несмотря на предупреждение Reuters о страхе Кремля перед массовым возвращением мобилизованных, до революции дело не дойдет. По оценкам агентства, Путин видит в демобилизации потенциальный риск для стабильности, но Бабченко уверяет, что ситуация будет развиваться иначе. Он отмечает, что российским властям даже выгодно сокращение украинской армии, ведь это дает шанс постепенно уменьшить собственные силы и снизить затраты на содержание сотен тысяч солдат.

Журналист не верит ни в одну угрозу со стороны ветеранов. По его мнению, они вернутся "с деньгами и полностью удовлетворены". Уголовные инциденты в стране, уверяет он, не заставят русскую верхушку нервничать: "Начнут резать друг друга и гранаты в кафешках бросать? Да и хрен на них, пусть бросают. Кого это вообще когда-то волновало?"

Бабченко напоминает, что большинство этих военных — люди, до войны не имеющие ни высоких зарплат, ни социальных бонусов. Они впервые получили финансовые возможности, вышли в свет и теперь ассоциируют свои изменения именно с режимом Путина. Поэтому журналист исключает идею, что они вернутся с желанием свергнуть власть.

Он так же скептически относится к теориям о возможном "дворцовом перевороте". По его словам, олигархического класса, который мог бы выступить против Путина, фактически уже не существует: несогласных либо вытеснили из страны, либо "выбросили из окон". Он отмечает: "Россияне при Путине живут лучше, чем при любом другом правителе в истории страны. Даже при Сталине революционной ситуации не было."

