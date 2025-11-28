Украине осталось продержаться три месяца: стало известно, на что обречен Путин

В России стремительно накапливаются внутренние проблемы, вызванные полномасштабной агрессией против Украины. Экономическая ситуация все больше расшатывается, и, по оценкам экспертов, у Кремля может оставаться меньше времени для маневров, прежде чем кризис перерастет в неуправляемый процесс, утверждает журналист и международный аналитик Александр Демченко.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Он отметил, что финансовое положение России заметно ухудшилось после того, как Дональд Трамп ввел новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Эти ограничения наложились на и без того сложные экономические вызовы, с которыми Москва давно сталкивается из-за войны.

По словам Демченко, в стране постепенно назрел целый ряд критических проблем. Оценки свидетельствуют, что почти 50 миллионов у россиян имеют долги перед банками, а инфляция и налоговое давление продолжают расти. Угольная отрасль фактически остановилась, а санкции значительно сократили экспорт российской нефти: в некоторые периоды он падал до 40–60%.

Не лучше ситуация и в авиационной сфере — около трети самолетов разобраны на запчасти из-за отсутствия доступа к оригинальному техническому обслуживанию. Во многих регионах возникают трудности с выплатами российским военным, подписавшим контракты. На этом фоне "Газпром" задолжал государству более триллиона рублей, а Китай сократил закупки сжиженного газа почти на 40%.

Демченко отмечает, что все это свидетельствует об одном: у Путина ограниченный временной ресурс. По оценке бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, с начала глубокого экономического кризиса нужно отчислить около трех месяцев. Если Украина выдержит этот период давления, то диктатор, вероятно, будет вынужден сесть за стол переговоров.

Именно поэтому, считает аналитик, Москва активно продвигает свой так называемый "мирный план", где речь идет о передаче Донбасса и амнистии. Россия передала документ США в надежде, что Трамп будет оказывать давление на Украину. Кремль стремится к любому сценарию, который можно выдать за "победу".

Ранее портал "Комментарии" уже писал , что в России нагло заявляют, что не видят участия Европейского Союза в переговорах по мирному плану президента США Дональда Трампа. Как утверждает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, ЕС якобы препятствует продвижению мирного процесса в Украине.