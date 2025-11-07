Україні загрожує "вічна війна": екс-генсек НАТО закликав Європу негайно ухвалити три рішення

Україна дедалі ближче до того, щоб зіткнутися з "вічною війною" та повільним скороченням території. Це станеться, якщо Європа не посилить тиск на Росію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю The Guardian заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: із відкритих джерел

Колишній генсек висловив думку, що країни НАТО мають допомогти українському народу захистити себе від російських ракет та безпілотників, створивши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети та безпілотники.

"Країни НАТО, які є сусідами з Україною, можуть стати місцем розміщення натовської системи ППО та ПРО", — заявив Андерс Фог Расмуссен.

Ще одним важливим кроком Расмуссен назвав розгортання європейських сил для захисту України до укладання угоди про припинення вогню. Він заявив, що "коаліція охочих", яка сподівається сформувати такі сили після закінчення бойових дій, перетворилася на "коаліцію тих, хто чекає".

"Якщо ми не внесемо серйозних змін до стратегії, ми зіткнемося з нескінченною війною. У Путіна немає стимулу вести мирні переговори, поки він вважає, що може перемогти на полі бою. Необхідні зміни у темпі та менталітеті", — зазначив екс-генсек.

За його словами, надійні гарантії безпеки полегшать просування мирної угоди, яка передбачає втрату українських територій.

Він також закликав надати Україні ракети великої дальності для ураження більшої кількості цілей на території Росії. При цьому наголосив, що все ще можливо відновити переговори про постачання американських крилатих ракет "Томагавк" до України, якщо Німеччина буде готова стати "першопрохідником" і поставити Україні свої крилаті ракети "Таурус".

Читайте також на порталі "Коментарі" — низка членів адміністрації президента США Дональда Трампа постійно повторює, що Україна програє війну. Таким чином, вони хочуть виправдати припинення підтримки з боку Вашингтона. Ось тільки вони свідомо не враховують низку важливих фактів. Про це пише The Wall Street Journal.



