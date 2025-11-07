Украина все ближе к тому, чтобы столкнуться с "вечной войной" и медленным сокращением территории. Это произойдет, если Европа не усилит давление на Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Guardian заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: из открытых источников

Бывший генсек высказал мнение, что страны НАТО должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники.

"Страны НАТО, соседствующие с Украиной, могут стать местом размещения натовской системы ПВО и ПРО", — заявил Андерс Фог Расмуссен.

Еще одним важным шагом Расмуссен назвал развертывание европейских сил для защиты Украины до заключения соглашения о прекращении огня. Он заявил, что "коалиция желающих", надеющаяся сформировать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в "коалицию выжидающих".

"Если мы не внесем серьёзных изменений в стратегию, мы столкнёмся с бесконечной войной. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и менталитете", – отметил экс-генсек.

По его словам, надежные гарантии безопасности облегчат продвижение мирного соглашения, которое подразумевает потерю украинских территорий.

Он также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей на территории России. При этом подчеркнул, что всё ещё возможно возобновить переговоры о поставках американских крылатых ракет "Томагавк" в Украину, если Германия будет готова стать "первопроходцем" и поставить Украине свои крылатые ракеты "Таурус".

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Об этом пишет "The Wall Street Journal".



