logo

BTC/USD

101868

ETH/USD

3347.11

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине грозит "вечная война": экс-генсек НАТО призвал Европу немедленно принять три решения
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине грозит "вечная война": экс-генсек НАТО призвал Европу немедленно принять три решения

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу изменить стратегию по помощи Украине

7 ноября 2025, 07:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина все ближе к тому, чтобы столкнуться с "вечной войной" и медленным сокращением территории. Это произойдет, если Европа не усилит давление на Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Guardian заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Украине грозит "вечная война": экс-генсек НАТО призвал Европу немедленно принять три решения

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: из открытых источников

Бывший генсек высказал мнение, что страны НАТО должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. 

"Страны НАТО, соседствующие с Украиной, могут стать местом размещения натовской системы ПВО и ПРО", — заявил Андерс Фог Расмуссен.

Еще одним важным шагом Расмуссен назвал развертывание европейских сил для защиты Украины до заключения соглашения о прекращении огня. Он заявил, что "коалиция желающих", надеющаяся сформировать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в "коалицию выжидающих".

"Если мы не внесем серьёзных изменений в стратегию, мы столкнёмся с бесконечной войной. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и менталитете", – отметил экс-генсек.

По его словам, надежные гарантии безопасности облегчат продвижение мирного соглашения, которое подразумевает потерю украинских территорий.

Он также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей на территории России. При этом подчеркнул, что всё ещё возможно возобновить переговоры о поставках американских крылатых ракет "Томагавк" в Украину, если Германия будет готова стать "первопроходцем" и поставить Украине свои крылатые ракеты "Таурус".

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Об этом пишет "The Wall Street Journal".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/06/ukraine-forever-war-europe-steps-up-pressure-russia-former-nato-chief
Теги:

Новости

Все новости