Ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Трамп и Вэнс. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что удары Украины по территории РФ заставляют российского диктатора Владимира Путина разрываться между тем, какие военные и энергетические объекты защищать. В издании уверены, что именно такое давление может заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Журналисты напомнили, что ранее россияне пользовались тем, что страны Запада не позволяли Украине использовать их дальнобойные ракеты для ударов по РФ. Спустя несколько лет с начала полномасштабной войны это табу было частично снято, что позволило атаковать объекты энергетики и военные склады на территории России.

Авторы публикации считают, что Украина сделал ставку на верную тактику, нанося удары по нефтяным объектам России, так как экспорт нефти приносит путинскому режиму внушительные доходы и фактически дает возможность Путину продолжать войну. Только во второй половине октября Украина за 15 дней нанесла 15 ударов по российским энергетическим объектам, а с начала года было осуществлено почти 160 таких атак, о чем говорил глава СБУ Василий Малюк.

СМИ отмечает, Кремль явно обеспокоен кампанией Украины по применению дронов дальнего действия, подчеркнули в издании. Россияне уже ставят все больше систем ПВО вокруг важных объектов, пытаясь защитить их от украинских ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что в последнее время нет даже малейшего прогресса в вопросе мирных переговоров России и Украины, они все же могут начаться. Ведь Дональд Трамп не отказался от идеи принести мир в Украину и он, по-прежнему, способен убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Такое мнение в комментарии Politico высказал министр обороны Великобритании Джон Хили.



