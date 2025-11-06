В Британии вдруг заявили, что вскоре Путин таки согласится начать мирные переговоры

Несмотря на то, что в последнее время нет даже малейшего прогресса в вопросе мирных переговоров России и Украины, они все же могут начаться. Ведь Дональд Трамп не отказался от идеи принести мир в Украину и он, по-прежнему, способен убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Такое мнение в комментарии Politico высказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

На вопрос, будет ли достичь прекращения огня на Украине сложнее, чем в секторе Газа, Хили ответил, что сравнивать эти две войны невозможно, за одним исключением.

Глава Минобороны Британии назвал президент США Трампа фигурой, которая может усадить Путина за стол переговоров и потенциально положить конец боевым действиям.

Хили также акцентировал, что работа коалиции добровольцев – союзников Украины, обязавшихся обеспечить безопасность в случае прекращения огня, — "регулярно обновляется, чтобы мы могли быть уверены в своей готовности в любой момент наступления мира вмешаться и помочь его обеспечить".

Вместе с тем стоит отметить, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с просьбой о помощи завершить войну в Украине. Об этом Трамп сказал во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами.

Дональд Трамп во время выступления заявил, что у него около двух недель назад состоялся разговор с Владимиром Путиным. Во время него глава Кремля якобы признал, что Россия безуспешно пытается урегулировать конфликт уже десять лет и попросил помощи у американского лидера ждя окончании войны.

"Я разговаривал с ним (Путиным) две недели назад, и он сказал, что мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны это урегулировать", — заявил Дональд Трамп со сцены.



