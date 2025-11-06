У Британії раптом заявили, що незабаром Путін погодиться розпочати мирні переговори

Незважаючи на те, що останнім часом немає навіть найменшого прогресу в питанні мирних переговорів Росії та України, вони все ж таки можуть розпочатися. Адже Дональд Трамп не відмовився від ідеї принести мир в Україну, і він, як і раніше, здатний переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Таку думку у коментарі Politico висловив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

На запитання, чи досягтиме припинення вогню в Україні складніше, ніж у секторі Газа, Хілі відповів, що порівнювати ці дві війни неможливо, за одним винятком.

Глава Міноборони Британії назвав президент США Трампа фігурою, яка може посадити Путіна за стіл переговорів та потенційно покласти край бойовим діям.

Хілі також наголосив, що робота коаліції добровольців – союзників України, які зобов'язалися забезпечити безпеку у разі припинення вогню, — "регулярно оновлюється, щоб ми могли бути впевнені у своїй готовності в будь-який момент настання світу втрутитися та допомогти його забезпечити".

Водночас, варто відзначити, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звертався до нього з проханням про допомогу завершити війну в Україні. Про це Трамп сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі у Майамі.

Дональд Трамп під час виступу заявив, що у нього близько двох тижнів тому відбулася розмова із Володимиром Путіним. Під час нього глава Кремля нібито визнав, що Росія безуспішно намагається врегулювати конфлікт уже десять років і попросив допомоги у американського лідера на завершення війни.

"Я розмовляв із ним (Путіним) два тижні тому, і він сказав, що ми намагалися врегулювати цю війну десять років і не змогли цього зробити. Ви повинні це врегулювати", — заявив Дональд Трамп зі сцени.



