Низка членів адміністрації президента США Дональда Трампа постійно повторює, що Україна програє війну. Таким чином, вони хочуть виправдати припинення підтримки з боку Вашингтона. Ось тільки вони свідомо не враховують низку важливих фактів. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

У публікації йдеться, що удари України по території РФ змушують російського диктатора Володимира Путіна розриватися тим часом які військові та енергетичні об'єкти захищати. У виданні впевнені, що такий тиск може змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Журналісти нагадали, що раніше росіяни користувалися тим, що країни Заходу не дозволяли Україні використовувати їхні далекобійні ракети для ударів по РФ. Через кілька років з початку повномасштабної війни це табу було частково знято, що дозволило атакувати об'єкти енергетики та військові склади на території Росії.

Автори публікації вважають, що Україна зробив ставку на правильну тактику, завдаючи ударів по нафтових об'єктах Росії, оскільки експорт нафти приносить путінському режиму значні доходи і фактично дає можливість Путіну продовжувати війну. Лише у другій половині жовтня Україна за 15 днів завдала 15 ударів по російських енергетичних об'єктах, а з початку року було здійснено майже 160 таких атак, про що говорив голова СБУ Василь Малюк.

ЗМІ зазначає, Кремль явно стурбований кампанією України із застосування дронів дальньої дії, наголосили у виданні. Росіяни вже ставлять дедалі більше систем ППО довкола важливих об'єктів, намагаючись захистити їх від українських ударів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на те, що останнім часом немає навіть найменшого прогресу у питанні мирних переговорів Росії та України, вони все ж таки можуть розпочатися. Адже Дональд Трамп не відмовився від ідеї принести мир в Україну, і він, як і раніше, здатний переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Таку думку у коментарі Politico висловив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.



