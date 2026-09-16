Українська балістика восени має полетіти на Москву. Про це заявляли в Fire Point, однак зараз українська балістична ракета проходить випробування. Про нищівні удари по Москві говорили й українські експерти та військові, однак цього поки не сталося.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон раніше також анонсував удари балістикою по Москві, однак зараз жорстко пояснив, чому це не сталося.

Коментуючи можливість встановлення енергетичного перемир’я журналіст зауважив, що Україні важко від ударів по енергетиці, однак не просто й росіянам.

“Так, звичайно, ми не можемо добивати до Москви поки що. Поки що. З двох причин. Перша причина – щільні кільця ППО навколо Москви. І друга причина – Україні треба менше красти гроші на оборонних замовленнях. Це ще попереду. Усі викриття попереду”, — пояснив Гордон.

За його словами, буде багато цікавого, однак поки не розповів подробиці.

Гордон пояснив, що Україна може бити по Бєлгороду, Курську, Воронежу, Брянську. Він зазначив, що блекаути у Бєлгороді болюче впливають на місто, адже там не виробляють електроенергію. Губернатор, за словами Гордона, скаженіє, бо ситуація виходить із-під контролю. Однак Путіна це не переймає.

"За великим рахунком Путіну чхати на Білгород точно так само, як чхати на Туву, на Бурятію, на все інше. Його турбує тільки Москва і якоюсь мірою Пітер.Туди ми не добиваємо по енергетиці. Але вогнище напруги в тому ж Бєлгороді, наприклад, небезпечне, тому що це може викликати масовий переїзд бєлгородців в інші області, що загрожує перевантаженням”, — підсумував Гордон.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, за словами Гордона, розпочнуться справжні мирні переговори.



