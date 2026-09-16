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"Украине нужно меньше воровать": Гордон ошеломил новыми разоблачениями

Журналист Гордон назвал причины, почему Украина не может бить по Москве

16 сентября 2026, 16:46
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Кречмаровская Наталия

Украинская баллистика осенью должна полететь на Москву. Об этом заявляли в Fire Point, однако сейчас украинская баллистическая ракета проходит испытания. О сокрушительных ударах по Москве говорили и украинские эксперты и военные, однако этого пока не произошло.

"Украине нужно меньше воровать": Гордон ошеломил новыми разоблачениями

Украина. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон ранее также анонсировал удары баллистики по Москве, однако сейчас жестко объяснил, почему это не произошло.

Комментируя возможность установления энергетического перемирия, журналист отметил, что Украине тяжело от ударов по энергетике, однако не просто и россиянам.

"Да, конечно, мы не можем добивать до Москвы пока. Пока. По двум причинам. Первая причина — плотные кольца ПВО вокруг Москвы. И вторая причина — Украине нужно меньше воровать деньги на оборонных заказах. Это еще впереди. Все разоблачения впереди", — объяснил Гордон.

По его словам, будет много интересного, однако пока не рассказал подробности.

Гордон объяснил, что Украина может бить по Белгороду, Курску, Воронежу, Брянску/ Он отметил, что блекауты в Белгороде болезненно влияют на город, ведь там не производят электроэнергию. Губернатор, по словам Гордона, бешеный, потому что ситуация выходит из-под контроля. Однако Путина это не беспокоит.

"По большому счету Путину чихать на Белгород точно так же, как чихать на Туву, на Бурятию, на все остальное. Его беспокоит только Москва и в какой-то степени Питер. Туда мы не добиваем по энергетике. Но очаг напряжения в том же Белгороде, например, опасный, потому что это может вызывать масс перегрузкой”, — подытожил Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по словам Гордона, начнутся настоящие мирные переговоры.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MpOSKG-utX4&t=1507s
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