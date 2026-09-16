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Кречмаровская Наталия
Украинская баллистика осенью должна полететь на Москву. Об этом заявляли в Fire Point, однако сейчас украинская баллистическая ракета проходит испытания. О сокрушительных ударах по Москве говорили и украинские эксперты и военные, однако этого пока не произошло.
Украина. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон ранее также анонсировал удары баллистики по Москве, однако сейчас жестко объяснил, почему это не произошло.
Комментируя возможность установления энергетического перемирия, журналист отметил, что Украине тяжело от ударов по энергетике, однако не просто и россиянам.
По его словам, будет много интересного, однако пока не рассказал подробности.
Гордон объяснил, что Украина может бить по Белгороду, Курску, Воронежу, Брянску/ Он отметил, что блекауты в Белгороде болезненно влияют на город, ведь там не производят электроэнергию. Губернатор, по словам Гордона, бешеный, потому что ситуация выходит из-под контроля. Однако Путина это не беспокоит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по словам Гордона, начнутся настоящие мирные переговоры.