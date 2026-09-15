Гордон злив “інсайд”: коли почнуться справжні мирні переговори з Росією

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Кречмаровская Наталия
Мирні переговори зараз марні, сторони не можуть досягти жодного результату через ультиматум лідера РФ Путіна щодо Донбасу. Тож місія спецпредставників Трампа нездійснення.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Про це заявив журналіст Дмитро Гордон. За його словами, Україна не виконає ультиматум Путіна і не виведе війська з Донбасу. І, навіть, якщо теоретично припустити, що Україна виконала умову Путіна, то, за словами Гордона, Путін протискатиме інші забаганки, згадає про області України, які також записані в Конституції РФ. Однак, наголосив, Україна ніколи не піде на територіальні поступки.
Але чи є в них сенс, зазначив він, адже є дві умови: Росія вимагає виходу ЗСУ із Донбасу, Україна наполягає на зупинці по лінії бойового зіткнення. Компромісу, за словами Гордона, немає.
При цьому він натякнув, що до цього часу президентом РФ може бути вже не Путін.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Гордона, США пропонували Путіну.