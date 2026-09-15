Гордон злив “інсайд”: коли почнуться справжні мирні переговори з Росією

Мирні переговори зараз марні, сторони не можуть досягти жодного результату через ультиматум лідера РФ Путіна щодо Донбасу. Тож місія спецпредставників Трампа нездійснення.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон. За його словами, Україна не виконає ультиматум Путіна і не виведе війська з Донбасу. І, навіть, якщо теоретично припустити, що Україна виконала умову Путіна, то, за словами Гордона, Путін протискатиме інші забаганки, згадає про області України, які також записані в Конституції РФ. Однак, наголосив, Україна ніколи не піде на територіальні поступки.

"Тому місія Віткоффа і Кушнера нездійсненна. Тому будь-які переговори не мають ніякого сенсу. Кажуть, у жовтні досягнуто угоди, вірніше не кажуть, я знаю, досягнуто, що знову будуть переговори. Швидше за все, вони пройдуть в Об'єднаних Арабських Еміратах, наскільки я знаю, у Дубаї чи Абу-Дабі. Тристоронні переговори: Україна, Росія, США”, — зауважив Гордон.

Але чи є в них сенс, зазначив він, адже є дві умови: Росія вимагає виходу ЗСУ із Донбасу, Україна наполягає на зупинці по лінії бойового зіткнення. Компромісу, за словами Гордона, немає.

“Переговори не мають сенсу. Я скажу, коли розпочнуться справжні переговори. Коли балістика виноситиме Москву. Коли не тільки Пітер сидітиме без бензину, як зараз, а й Москва насамперед. От коли не стане бензину в Москві, ось не стане, тоді почнуться переговори. І коли балістика підкріпить бензинову кризу в Москві з руйнуваннями, все як треба, як вони з Києвом роблять. Ось так само тільки кратно буде наша відповідь по Москві. Ось тоді розпочнуться переговори”, — переконаний Гордон.

При цьому він натякнув, що до цього часу президентом РФ може бути вже не Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Гордона, США пропонували Путіну.



