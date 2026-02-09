logo_ukra

Україні потрібно терміново перехопити стратегію росіян: про що йдеться
Україні потрібно терміново перехопити стратегію росіян: про що йдеться

Ефективність російських безпілотників послаблює позиції України у переговорах та вимагає нової тактики на полі бою

9 лютого 2026, 11:08
Автор:
Кравцев Сергей

Російські окупанти значно покращили використання безпілотників на фронті, що дозволяє їм вести повільний, але завзятий наступ. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ), зазначаючи, що ця ситуація посилює тиск на Україну за столом переговорів, де від неї вимагають поступок на стратегічно важливих теренах.

Україні потрібно терміново перехопити стратегію росіян: про що йдеться

Дрони. Фото: з відкритих джерел

За інформацією WSJ, Росія зосередила удари безпілотників на середній дальності – від 20 до 80 км. Основні цілі – українські оператори дронів та логістичні об'єкти. У той час як Україна продовжує завдавати ударів переважно по російській піхоті на передовій, експерти та офіцери вважають, що такий підхід уже недостатній.

"На тактичному рівні все лежить на їхніх плечах", — заявив майор Олег Ширяєв, командир 225-го штурмового полку, який відбиває атаки у Запорізькій області.

Австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді додав, що Росія застосовує системний підхід до пошуку українських груп дронів, щоб порушити їхню логістику, яка є ключовою для оборони.

Україна має талановитих пілотів дронів, але їх удари по цілях у тилу залишаються фрагментарними. Нестача дронів та зброї для ураження цілей на дистанції 30–190 км потребує додаткової допомоги західних партнерів.

На фронті в Запорізькій області російська армія не досягає вирішального прориву: поля захищені ровами, колючим дротом та зубами дракона, а українські дрони контролюють повітря.

"Росіяни рідко атакують безпосередньо, натомість невеликі групи намагаються просунутися в тил, але платять високу ціну", — зазначають командири.

Українські війська нарощують можливості ударів дронів середньої дальності, щоб стримувати просування ворога, проте експерти наголошують на необхідності подальших змін стратегії для протистояння російській систематичній тактиці.

Читайте на порталі "Коментарі" — РФ показала нову зброю : для кого в Україні тепер загроза зросте в рази.




Джерело: https://www.wsj.com/world/ukraine-seeks-a-war-plan-beyond-killing-as-many-russian-soldiers-as-possible-a7f74615
