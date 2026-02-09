logo

РФ показала новое оружие: для кого в Украине теперь угроза вырастет в разы

Россия показала новую планирующую бомбу УМПБ-5

9 февраля 2026, 08:55
Кравцев Сергей

В открытых источниках появились новые данные о модернизации российского авиационного боеприпаса дальнего действия, предназначенного для поражения наземных целей с безопасной для носителей дистанции. Об этом сообщает издание Defence Blog.

РФ показала новое оружие: для кого в Украине теперь угроза вырастет в разы

УМПБ-5. Фото: из открытых источников

Речь идёт о модернизированной крылатой планирующей бомбе, получившей обозначение УМПБ-5. Согласно опубликованным фото- и видеоматериалам, боеприпас стал развитием ранее применявшихся комплектов УМПК, которые Россия активно использует в войне против Украины. Новая версия сохранила модульный принцип, однако получила доработанный планер и изменённую конфигурацию крыла, что позволило заметно увеличить дальность полёта без кардинального изменения системы наведения.

По данным украинских источников, УМПБ-5 использует те же средства коррекции, что и предыдущие образцы, — сочетание спутниковой и инерциальной навигации, известной как SMART и "Комета-М12". Такая схема обеспечивает приемлемую точность поражения стационарных объектов и позволяет сбрасывать боеприпас за пределами действия части средств противовоздушной обороны.

Отдельно упоминается версия UMPB-5R, которая, по утверждениям украинских источников, оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем производства SWIWIN. Наличие силовой установки позволяет поддерживать полёт после сброса и теоретически увеличивает максимальную дальность применения до 200 километров.

Мониторинговый канал "Полковник ГШ" отмечает, что даже немоторная версия УМПБ-5 за счёт улучшенной аэродинамики и увеличенной площади крыла может прибавлять 40–50 километров к дальности и достигать до 160 километров при запуске с оптимальных высот и скоростей. Боеприпасы предполагается применять с самолётов Су-34, действующих над оккупированными территориями или из воздушного пространства РФ, что снижает риски для авиации и расширяет глубину ударов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США объяснили, зачем РФ активизировала атаки на севере Украины.




Источник: https://defence-blog.com/russia-fields-upgraded-umpb-5-winged-glide-bomb/
