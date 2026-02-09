РФ показала нову зброю: для кого в Україні тепер загроза зросте у рази

У відкритих джерелах з'явилися нові дані про модернізацію російського авіаційного боєприпасу дальньої дії, призначеного для ураження наземних цілей із безпечною для носіїв дистанції. Про це повідомляє видання Defence Blog.

УМПБ-5. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про модернізовану крилату плануючу бомбу, що одержала позначення УМПБ-5. Згідно з опублікованими фото- та відеоматеріалами, боєприпас став розвитком комплектів УМПК, які раніше застосовувалися, які Росія активно використовує у війні проти України. Нова версія зберегла модульний принцип, проте отримала доопрацьований планер та змінену конфігурацію крила, що дозволило помітно збільшити дальність польоту без кардинальної зміни системи наведення.

За даними українських джерел, УМПБ-5 використовує ті ж засоби корекції, що й попередні зразки — поєднання супутникової та інерційної навігації, відомої як SMART та "Комета-М12". Така схема забезпечує прийнятну точність ураження стаціонарних об'єктів та дозволяє скидати боєприпас за межами дії частини засобів протиповітряної оборони.

Окремо згадується версія UMPB-5R, яка, як стверджують українські джерела, оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном виробництва SWIWIN. Наявність силової установки дозволяє підтримувати політ після скидання та теоретично збільшує максимальну дальність застосування до 200 кілометрів.

Моніторинговий канал "Полковник ГШ" зазначає, що навіть немоторна версія УМПБ-5 за рахунок покращеної аеродинаміки та збільшеної площі крила може додавати 40–50 кілометрів до дальності та досягати до 160 кілометрів при запуску з оптимальних висот та швидкостей. Боєприпаси передбачається застосовувати з літаків Су-34, що діють над окупованими територіями або повітряного простору РФ, що знижує ризики для авіації і розширює глибину ударів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США пояснили, навіщо РФ активізувала атаки на півночі України.



