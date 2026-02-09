Украине нужно срочно перехватить стратегию россиян: о чем идет речь

Российские оккупанты значительно улучшили использование беспилотников на фронте, что позволяет им вести медленное, но упорное наступление. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), отмечая, что эта ситуация усиливает давление на Украину за столом переговоров, где от нее требуют уступок на стратегически важных территориях.

Дроны. Фото: из открытых источников

По информации WSJ, Россия сосредоточила удары беспилотников на средней дальности – от 20 до 80 км. Основные цели – украинские операторы дронов и логистические объекты. В то время как Украина продолжает наносить удары преимущественно по российской пехоте на передовой, эксперты и офицеры считают, что такой подход уже недостаточен.

"На тактическом уровне всё лежит на их плечах", — заявил майор Олег Ширяев, командир 225-го штурмового полка, отбивающего атаки в Запорожской области.

Австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади добавил, что Россия применяет системный подход к поиску украинских групп дронов, чтобы нарушить их логистику, которая является ключевой для обороны.

Украина обладает талантливыми пилотами дронов, но их удары по целям в тылу остаются фрагментарными. Нехватка дронов и оружия для поражения целей на дистанции 30–190 км требует дополнительной помощи западных партнеров.

На фронте в Запорожской области российская армия не достигает решающего прорыва: поля защищены рвами, колючей проволокой и "зубами дракона", а украинские дроны контролируют воздух.

"Россияне редко атакуют напрямую, вместо этого небольшие группы пытаются продвинуться в тыл, но платят высокую цену", — отмечают командиры.

Украинские войска наращивают возможности ударов дронов средней дальности, чтобы сдерживать продвижение врага, однако эксперты подчеркивают необходимость дальнейших изменений стратегии для противостояния российской систематической тактике.

