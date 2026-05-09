Україні передбачають «апокаліпсис»: до чого насправді готуватися найближчі дні

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала українців критично ставитися до численних прогнозів про "смертельні" обстріли, що традиційно з’являються перед важливими державними чи історичними датами. Вона нагадала, що ворог здійснює ракетний терор систематично, не завжди прив'язуючись до святкового календаря.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Експертка наголосила, що найважчі атаки, які вже витримала Україна, відбувалися без прив'язки до жодних урочистостей, тоді як нагнітання паніки напередодні свят часто є лише частиною інформаційного тиску.

"Скільки страшних ракетних атак ми пережили. І вони не були приурочені ні до яких дат. Але напередодні кожної знакової дати починається сплеск передбачень про апокаліпсис", — зауважила Ганна Маляр у своєму зверненні.

Таким чином, вона радить довіряти системі ППО та офіційним повідомленням, а не емоційним прогнозам, які стають циклічними напередодні кожного 9 травня чи інших пам'ятних днів.

Зазначимо, що світ сколихнула новина про досягнення домовленості щодо тимчасового припинення вогню в російсько-українській війні. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення "режиму тиші", який триватиме протягом трьох днів — 9, 10 та 11 травня. Ключовою частиною цієї угоди став масштабний обмін військовополоненими за формулою "тисяча на тисячу".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь української сторони в цьому процесі, наголосивши, що пріоритетом для держави є повернення захисників додому, а не символічні акції в Москві. За його словами, згода на перемир’я стала результатом складної дипломатії за активної участі американської команди.

